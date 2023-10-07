Дыбленко про 2:3 со СКА: «ЦСКА нужен минимум моментов, чтобы забивать, похоже. Надо загнать нас в рамки, чтобы каждую возможность использовали»

Ярослав Дыбленко высказался о поражении ЦСКА от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Хорошая игра получилась. Мы много моментов создали, вышли «один в ноль» раз пять. Мы должны реализовывать такие возможности. Но по стечению обстоятельств мы пропустили легкие голы.

– хорош как раз тем, что выжимает максимум из своих шансов. Чего сейчас не хватает?

– Вот нам, похоже, нужен минимум моментов, чтобы забивать. Надо загнать нас в рамки, чтобы каждую возможность использовали.

Я думаю, ребята, которые не забили СКА, сами все понимают, поэтому проведут работу над реализацией. Думаю, в следующих матчах мы это увидим, – сказал защитник московского клуба.