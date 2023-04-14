Мамбеталиев возглавит сборную Казахстана вместо Скабелки на ЧМ-2023
Андрей Скабелка не будет главным тренером сборной Казахстана на ЧМ-2023.
Национальную команду возглавил Галым Мамбеталиев, тренировавший «Номад» в этом сезоне, который выиграл чемпионат Казахстана.
Андрей Скабелка совмещал позиции главного тренера в «Барысе» и сборная Казахстана.
Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.
Сборная Казахстана сыграет в группе B с командами Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.
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