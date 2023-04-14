Мамбеталиев возглавит сборную Казахстана вместо Скабелки на ЧМ-2023

Андрей Скабелка не будет главным тренером сборной Казахстана на ЧМ-2023.

Национальную команду возглавил Галым Мамбеталиев, тренировавший «Номад» в этом сезоне, который выиграл чемпионат Казахстана.

совмещал позиции главного тренера в « » и сборная Казахстана.

пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.

Сборная Казахстана сыграет в группе B с командами Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.