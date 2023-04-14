Мамбеталиев возглавит сборную Казахстана вместо Скабелки на ЧМ-2023

Теги сборная Казахстана по хоккею Галым Мамбеталиев Андрей Скабелка Барыс ЧМ по хоккею Хоккей

Андрей Скабелка не будет главным тренером сборной Казахстана на ЧМ-2023.

Национальную команду возглавил Галым Мамбеталиев, тренировавший «Номад» в этом сезоне, который выиграл чемпионат Казахстана.

Андрей Скабелка совмещал позиции главного тренера в «Барысе» и сборная Казахстана.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере.

Сборная Казахстана сыграет в группе B с командами Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канады, Словакии, Латвии и Словении.

3 комментария

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5kywn5cddd
Со Словенией будет битва)
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Bashibuzuck
Успехов Галыму
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Rio de Janeiro
То что ЧМ в Риге а Скабелка–белорус, разумеется, никак не связано🤫 А вообще, Андрея Владимировича поздравляю, ненужная нагрузка скинулась сама собой)
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