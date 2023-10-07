Квартальнов о 3:2 с «Локомотивом»: «Рад, что минское «Динамо» набирает ход. Белорусские ребята вносят весомый вклад в победы»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Локомотивом» (3:2 Б) в КХЛ.

«Хорошая игра, всем зрителям понравилась, она держала до последнего и решилась только по буллитам.

Играли с хорошей командой, сейчас находится наверху в Западной конференции, здорово обороняется, умеет реализовывать шансы, классно играет на точке. У них много положительных качеств. Рады, что обыграли эту команду.

Рад, что набираем ход. Хорошо, что наши белорусские ребята вносят весомый вклад в эти победы. Им непросто, но они молодцы – стараются.

Смит следующий матч будет играть. Его готовят на эту игру. Стась заболел.

Дебют Хэмилтона? Чуть-чуть волновался в начале. Но в большинстве Пинчук с его броска забросил. Он справился. Думаю, нам он поможет.

Колосов? Нам нужен вратарь, который сыграет на ноль и поможет команде. Он это и делает. Мы на него рассчитываем. Пока не знаю, начнет ли он выездную серию. Посмотрим, еще четыре дня до следующего матча», – сказал главный тренер минского « ».