Минское «Динамо» прервало серию «Локомотива» из пяти побед

Завершилась победная серия «Локомотива» в КХЛ.

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (3:2 Б) в игре Фонбет Чемпионата .

Победная серия команды тренера Игоря Никитина продолжалась пять игр.

В свою очередь, клуб из Беларуси под руководством выиграл третий матч подряд.

« » находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 15 матчах.

« » набрало 14 баллов в 14 играх и находится на шестой позиции в конференции.