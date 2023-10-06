Минское «Динамо» прервало серию «Локомотива» из пяти побед

Теги Локомотив Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Завершилась победная серия «Локомотива» в КХЛ.

Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» (3:2 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Победная серия команды тренера Игоря Никитина продолжалась пять игр.

В свою очередь, клуб из Беларуси под руководством Дмитрия Квартальнова выиграл третий матч подряд.

«Локомотив» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 23 очка в 15 матчах.

«Динамо» набрало 14 баллов в 14 играх и находится на шестой позиции в конференции.

1 комментарий

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Огюст
Тяжело смотрелись игроки Локомотива в этой игре -чувствовалась усталость , да к тому же опять семь совсем необоснованных удалений !
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