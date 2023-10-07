Никитин о 2:3 от Минска: «Локомотив» сбивал себе ритм необязательными удалениями. Нужно это скорректировать»

Игорь Никитин оценил поражение «Локомотива» от минского «Динамо» (2:3 Б) в КХЛ.

«Я думаю, « » провело хороший матч. Мы себе удалениями ритм постоянно сбивали. Нужно это скорректировать. Ребята – молодчики, в третьем периоде вытащили из себя все. Это позволило забрать очки здесь.

Удаления были необязательные. Где-то клюшку не убрал, где-то – шестой выскочил. Возможно, свежести в принятии решений не хватало. Но все равно нужно терпеть, концентрироваться и выигрывать такие матчи.

У Рафикова небольшое повреждение. Сегодня молодые ребята получили больше времени. Ротация должна быть, график очень тяжелый. График плюс-минус у всех непростой. Мы стараемся не обращать на него внимания, но не всегда получается.

Пока не готов сказать о состоянии Сергеева. Надеюсь, травма несерьезная», – сказал главный тренер « ».