Анисин о высказываниях Уитни про Россию: «Хайпует, иностранцы же все такие – смотрят, куда ветер дует. В плане хоккея – мастер, высочайший уровень»

Михаил Анисин назвал хайпом высказывания Райана Уитни о России.

– В «Сочи» вы играли с Райаном Уитни, который ведет теперь знаменитый на весь мир подкаст. И там он Россию вспоминает, мягко говоря, с иронией. Каким он вам запомнился?

– Странно это. На самом деле странно. Мы очень хорошо общались с Райаном. В том, что он мастер высочайшего класса, даже и сомневаться не приходится.

Серебряный призер Олимпиады. Игрок высочайшего уровня. Он был одним из наших лучших защитников. Это вот лишний раз о том какой тогда в «Сочи» был состав.

Почему он так плохо высказывается о России... Да иностранцы же все такие. Смотрят, куда ветер дует. Тут же надо разделять человеческие качества и хоккейные навыки.

В плане игры – он мастер. Неотъемлемая часть нашего коллектива. А то, что ему что-то не нравилось... Тут еще ведь и немного разные подходы, понимаете. У нас в России молодежь надо тренировать.

Он просто как-то увидел тренировку неиграющего состава с Михаилом Григорьевичом Кравцом.

Он тогда у нас помощником был, а сейчас главный тренер «Авангарда». Кстати, огромное ему спасибо тоже. Он очень многое в меня вложил в то время.

Были моменты, когда я в состав не попадал. Может быть, даже где-то из-за своих ошибок. Но еще раз повторю – было терпение. Михаил Григорьевич как раз плотно со мной занимался. Я это до сих ценю и благодарен ему.

Ну а Уитни – иностранец. Тем более, поигравший на таком уровне. И вот он увидел пару раз, как нас гоняли. Для нас в этом нет ничего страшного, а для американца, наверное, это выглядит иначе.

У них там все-таки немного другая система. Он и высказал Михаилу Григорьевичу, мол, как так можно, пятое-десятое. Это его виденье и его взгляд. Не могу сказать плохо это или хорошо.

– Сейчас он говорит, что ему очень не нравилось питание в России. Тогда это было заметно?

– Я не обращал на это внимания. Вроде, все нормально было. Когда он был здесь, он же не жаловался.

Мог бы подойти к руководству, сказать, что его это не устраивает. Все его пожелания обязательно бы приняли. Думаю, он это говорит с долей иронии. Хайпует.

В «Сочи» все ребята собирались все вместе в ресторанах. Слушай, ну ты же в России. Мы же в таких же условиях за границей.

Я вот ездил в Швецию – там ни борща, ни чего-то другого привычного нам. В каждой стране своя культура. Надо это уважать, – сказал нападающий «Норильска» Михаил Анисин.