Драфт НХЛ-2024 может пройти в Sphere в Лас-Вегасе. Это крупнейшее в мире сферическое сооружение

Лас-Вегас может принять драфт НХЛ в 2024 году.

Лига рассматривает возможность проведения драфта в MSG Sphere – самом большом сферическом сооружение в мире.

«Лига рассмотрела множество вариантов в Лас-Вегасе. Могу подтвердить, что одним из тех мест, которые они рассматривали, является Sphere.

Вероятно, открывается самое выдающееся развлекательное заведение в мире – стоимостью 2,3 миллиарда долларов.

И это одно из мест, где, полагаю, лига хотела бы провести драфт», – сказал инсайдер Крис Джонстон.

Фото: инстаграм MSG Sphere