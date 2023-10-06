Драфт НХЛ-2024 может пройти в Sphere в Лас-Вегасе. Это крупнейшее в мире сферическое сооружение

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Лас-Вегас может принять драфт НХЛ в 2024 году.

Лига рассматривает возможность проведения драфта в MSG Sphere – самом большом сферическом сооружение в мире.

«Лига рассмотрела множество вариантов в Лас-Вегасе. Могу подтвердить, что одним из тех мест, которые они рассматривали, является Sphere. 

Вероятно, открывается самое выдающееся развлекательное заведение в мире – стоимостью 2,3 миллиарда долларов. 

И это одно из мест, где, полагаю, лига хотела бы провести драфт», – сказал инсайдер Крис Джонстон.

Фото: инстаграм MSG Sphere

2 комментария

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Максим Черкашин
Интересная штука, в ней концерт U2 проходил.:)))))))
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Марсель Объелся
Да при желании туда и супербоул можно будет запихнуть
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