Сайфуллин покинул тренерский штаб «Авангарда». Специалист возглавит фарм-клуб в ВХЛ и сменит Филатова

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Рамиль Сайфуллин ВХЛ Владимир Филатов Омские Крылья Хоккей

Рамиль Сайфуллин возглавил фарм-клуб «Авангарда».

«Авангард» объявил, что специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера «Омских Крыльев».

Рамиль Сайфуллин входил в тренерский штаб Михаила Кравца в «Авангарде» в этом сезоне КХЛ.

Владимир Филатов, возглавлявший «Омские Крылья», остается в тренерском штабе в качестве помощника.

«Начало сезона для «Омских Крыльев» выдалось трудным. Всего две победы в 12 матчах, 7 набранных очков и последнее место в таблице ВХЛ.

При этом нельзя сказать, что команда показывала плохую игру – в самый ответственный момент чего-то не хватало, и результат ускользал.

Для усиления тренерского штаба из «Авангарда» в «Омские Крылья» мы решили отправить Рамиля Сайфуллина, который станет исполняющим обязанности главного тренера.

У Сайфуллина есть опыт работы в Высшей лиге. Команда «Ижсталь» под его управлением показывала качественный хоккей, и мы рассчитываем, что этот опыт пригодится «Крыльям» в текущем сезоне.

Команде нужно встряхнуться, перезагрузиться и выбираться из этой непростой ситуации.

Благодарим Рамиля Сайфуллина за готовность помочь на сложном участке работы», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

1 комментарий

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Ыжык
Команда ижсталь показывала качественный хоккей? Под руководством Сайфуллина ижсталь за два года заняла предпоследнее место и 18, соответственно в по не попадала. Процент реализации большинства 14 и 18. Если это по мнению Курьянова качественный хоккей, то Авангарду конец.
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