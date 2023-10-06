Сайфуллин покинул тренерский штаб «Авангарда». Специалист возглавит фарм-клуб в ВХЛ и сменит Филатова

Рамиль Сайфуллин возглавил фарм-клуб «Авангарда».

«Авангард» объявил, что специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера «Омских Крыльев».

Рамиль Сайфуллин входил в тренерский штаб Михаила Кравца в «Авангарде» в этом сезоне .

Владимир Филатов, возглавлявший «Омские Крылья», остается в тренерском штабе в качестве помощника.

«Начало сезона для «Омских Крыльев» выдалось трудным. Всего две победы в 12 матчах, 7 набранных очков и последнее место в таблице .

При этом нельзя сказать, что команда показывала плохую игру – в самый ответственный момент чего-то не хватало, и результат ускользал.

Для усиления тренерского штаба из «Авангарда» в « » мы решили отправить Рамиля Сайфуллина, который станет исполняющим обязанности главного тренера.

У Сайфуллина есть опыт работы в Высшей лиге. Команда «Ижсталь» под его управлением показывала качественный хоккей, и мы рассчитываем, что этот опыт пригодится «Крыльям» в текущем сезоне.

Команде нужно встряхнуться, перезагрузиться и выбираться из этой непростой ситуации.

Благодарим Рамиля Сайфуллина за готовность помочь на сложном участке работы», – сказал генеральный менеджер « » .