Крикунов о Ковальчуке и «Спартаке»: «Илье возвращаться не надо. Смысла не вижу. Он уже все доказал»
Владимир Крикунов считает, что Илье Ковальчуку не стоит возвращаться в хоккей.
40-летний форвард может возобновить карьеру в «Спартаке».
Ковальчук не играет с 2021 года, его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина.
– Нужен ли нынешнему «Спартаку» Ковальчук, может ли он еще вернуться в большой хоккей?
– Думаю, Илье не надо возвращаться. Смысла не вижу. Он уже все доказал, где надо выступал. А сейчас напрягаться, лезть куда-то.
Надо все равно когда-то заканчивать, пока ты еще кому-то нужен, – сказал заслуженный тренер России.
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