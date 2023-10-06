Крикунов о Ковальчуке и «Спартаке»: «Илье возвращаться не надо. Смысла не вижу. Он уже все доказал»

Владимир Крикунов считает, что Илье Ковальчуку не стоит возвращаться в хоккей.

40-летний форвард может возобновить карьеру в « ».

Ковальчук не играет с 2021 года, его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина.

– Нужен ли нынешнему «Спартаку» Ковальчук, может ли он еще вернуться в большой хоккей?

– Думаю, не надо возвращаться. Смысла не вижу. Он уже все доказал, где надо выступал. А сейчас напрягаться, лезть куда-то.

Надо все равно когда-то заканчивать, пока ты еще кому-то нужен, – сказал заслуженный тренер России.