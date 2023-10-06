Крикунов о Ковальчуке и «Спартаке»: «Илье возвращаться не надо. Смысла не вижу. Он уже все доказал»

Теги Спартак Владимир Крикунов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов считает, что Илье Ковальчуку не стоит возвращаться в хоккей.

40-летний форвард может возобновить карьеру в «Спартаке».

Ковальчук не играет с 2021 года, его последним клубом был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина. 

– Нужен ли нынешнему «Спартаку» Ковальчук, может ли он еще вернуться в большой хоккей?

– Думаю, Илье не надо возвращаться. Смысла не вижу. Он уже все доказал, где надо выступал. А сейчас напрягаться, лезть куда-то.

Надо все равно когда-то заканчивать, пока ты еще кому-то нужен, – сказал заслуженный тренер России. 

3 комментария

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Адильхан Абдусаламов
Не вижу смысла Крикунову продолжать вылизывать jopu ромки ротенберга.Он уже давно всем доказал
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FinishedBreakfast
Интересно, мог ли советник "Динамо" и защитник интересов СКА дать другой комментарий на тему возможного усиления их соперника по конференции?
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Евгений Мешков
это была бы хорошая история, Ковальчук, Спартак, но года 3-4 назад.. а сейчас это уже фарс
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