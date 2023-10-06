Форвард «Адмирала» Гутик: «Писали, что мы с Пашей Шэном – «списанные» игроки. Иногда шутим между собой на этот счет»

Даниил Гутик рассказал о своей репутации списанного со счетов игрока.

22-летний форвард « » набрал 12 (4+8) очков в 12 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Кажется, что вы кое в чем с партнерами по звену – Шэном и Варфоломеевым – похожи. Все трое были звездами , а вот переход на новый уровень, во взрослый хоккей, был не самым простым. Ловили себя на этой мысли?

– Как-то раз написали, что мы с Пашей Шэном (6 очков в 12 играх в этом сезоне, в прошлом было 7 в 52 играх – прим. Sports.ru) – «списанные» игроки. С тех пор иногда шутим между собой на этот счет.

– Сколько в этом доли шутки, а сколько – спортивной злости?

– Когда такое говорят – это, чего скрывать, подстегивает внутри. С другой стороны, если на каждой критике заострять внимание, то можно сойти с ума. Нужно самому себе отдавать отчет, что ты делаешь, как живешь. Если возвращаться к словам о том, что мы «списанные», то в этом, наверное, есть доля правды. Не знаю как насчет Паши, скажу только за себя. Когда я был в Ангарске, то уже у самого были разные мысли...

– Мысли какого рода? Что карьера летит в пропасть?

– Да, конечно. Я за « » почти не играл, было неприятное время.

– Потом вы признавались, что после Ангарска ничего не боитесь.

– Речь была не о городе, не об условиях жизни. Сама ситуация меня закалила. Думал, что буду играть в КХЛ, а вместо этого поехал в Ангарск. Там только тренировался, в состав не проходил. Надо было выбираться из этого положения, не опускать руки. Такие ситуации полезны – они закаляют, дают опыт, – сказал .