«Анахайм» подписал 3-летний контракт с Дрисдейлом с зарплатой 2,3 млн долларов в год. Он 6-й номер драфта
«Анахайм» подписал контракт с Джейми Дрисдейлом на 6,9 млн долларов.
Калифорнийский клуб согласовал новое трехлетние соглашение с 21-летним защитником.
Среднегодовая зарплата Джейми Дрисдейла составит 2,3 миллиона долларов.
Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне Дрисдейл набрал 32 (4+28) очка при полезности «минус 26» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Анахайм» выбрал игрока под общим шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.
2 комментария