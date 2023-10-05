«Анахайм» подписал 3-летний контракт с Дрисдейлом с зарплатой 2,3 млн долларов в год. Он 6-й номер драфта

«Анахайм» подписал контракт с Джейми Дрисдейлом на 6,9 млн долларов.

Калифорнийский клуб согласовал новое трехлетние соглашение с 21-летним защитником.

Среднегодовая зарплата составит 2,3 миллиона долларов.

Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Дрисдейл набрал 32 (4+28) очка при полезности «минус 26» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » выбрал игрока под общим шестым номером в первом раунде драфта НХЛ-2020.