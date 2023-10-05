Проворов про образование в США: «Уровень средних и высших классов ниже, чем в России»
Иван Проворов сравнил уровень образования в США и России.
Российский хоккеист в 13 лет отправился в США и играл в детских лигах.
– Чем отличается образование в Америке и России?
– Я в России пошел в девятый класс. Там тоже на тот момент в девятый пошел. Уровень средних и высших классов ниже.
– В Америке?
– Да. В старших классах там учатся с 9-го класса по 12-й.
Во-вторых, у нас с 6-го по 11-й класс биология, а там, грубо говоря, в девятом классе ты берешь биологию – и она у тебя каждый день.
То, что у нас в России проходит за три года – девятый, десятый и одиннадцатый классы – там это проходит за год.
Потом к этому предмету не возвращаются. В десятом берут физику. Расписание просто по-другому.
– Ты сам себе составляешь, какой класс берешь?
– Ну да, можно выбрать мировую историю или историю Америки.
– А ты что выбрал?
– Мировую историю, историю мира (улыбается).
Когда я играл в Скрэнтоне, я, помимо того, что учился в американской школе, еще делал российскую школу. Мне присылали задания, я делал и отправлял. Приехал, сдал ГИА и также через два года сдал ЕГЭ.
– Ты в России сдал ГИА и ЕГЭ?
– Да, – сказал хоккеист «Коламбуса» Иван Проворов в интервью «Скользкому льду».
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