Проворов про образование в США: «Уровень средних и высших классов ниже, чем в России»

Иван Проворов сравнил уровень образования в США и России.

Российский хоккеист в 13 лет отправился в США и играл в детских лигах.

– Чем отличается образование в Америке и России?

– Я в России пошел в девятый класс. Там тоже на тот момент в девятый пошел. Уровень средних и высших классов ниже.

– В Америке?

– Да. В старших классах там учатся с 9-го класса по 12-й.

Во-вторых, у нас с 6-го по 11-й класс биология, а там, грубо говоря, в девятом классе ты берешь биологию – и она у тебя каждый день.

То, что у нас в России проходит за три года – девятый, десятый и одиннадцатый классы – там это проходит за год.

Потом к этому предмету не возвращаются. В десятом берут физику. Расписание просто по-другому.

– Ты сам себе составляешь, какой класс берешь?

– Ну да, можно выбрать мировую историю или историю Америки.

– А ты что выбрал?

– Мировую историю, историю мира (улыбается).

Когда я играл в Скрэнтоне, я, помимо того, что учился в американской школе, еще делал российскую школу. Мне присылали задания, я делал и отправлял. Приехал, сдал ГИА и также через два года сдал ЕГЭ.

– Ты в России сдал ГИА и ЕГЭ?

– Да, – сказал хоккеист «Коламбуса» Иван Проворов в интервью «Скользкому льду».