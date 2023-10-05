Холл о Бедарде: «Один из самых подготовленных 18-летних игроков, которых я когда-либо видел – еще Макдэвид. Коннор ведет себя, как 26-летний»
Тэйлор Холл оценил профессионализм Коннора Бедарда.
«Для 18 лет он один из самых подготовленных хоккеистов, которых я когда-либо видел, а я нескольких таких видел.
Он и Коннор Макдэвид. Я бы сказал, что [к своему возрасту] они готовы к лиге примерно одинаково.
Коннор Бедард – уже профессионал. На льду он ведет себя, как 26-летний хоккеист.
Возможно, он еще не знает, как приготовить себе еду, но он определенно знает, как разогреваться перед тренировками, выполнять упражнения и все такие подобные нюансы», – сказал нападающий «Чикаго» Тэйлор Холл.
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