Холл о Бедарде: «Один из самых подготовленных 18-летних игроков, которых я когда-либо видел – еще Макдэвид. Коннор ведет себя, как 26-летний»

Теги Чикаго НХЛ Тэйлор Холл Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Тэйлор Холл оценил профессионализм Коннора Бедарда.

«Для 18 лет он один из самых подготовленных хоккеистов, которых я когда-либо видел, а я нескольких таких видел.

Он и Коннор Макдэвид. Я бы сказал, что [к своему возрасту] они готовы к лиге примерно одинаково.

Коннор Бедард – уже профессионал. На льду он ведет себя, как 26-летний хоккеист.

Возможно, он еще не знает, как приготовить себе еду, но он определенно знает, как разогреваться перед тренировками, выполнять упражнения и все такие подобные нюансы», – сказал нападающий «Чикаго» Тэйлор Холл.

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