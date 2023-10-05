Холл о Бедарде: «Один из самых подготовленных 18-летних игроков, которых я когда-либо видел – еще Макдэвид. Коннор ведет себя, как 26-летний»

Тэйлор Холл оценил профессионализм Коннора Бедарда.

«Для 18 лет он один из самых подготовленных хоккеистов, которых я когда-либо видел, а я нескольких таких видел.

Он и . Я бы сказал, что [к своему возрасту] они готовы к лиге примерно одинаково.

– уже профессионал. На льду он ведет себя, как 26-летний хоккеист.

Возможно, он еще не знает, как приготовить себе еду, но он определенно знает, как разогреваться перед тренировками, выполнять упражнения и все такие подобные нюансы», – сказал нападающий « » .