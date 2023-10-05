Выставочные матчи НХЛ. «Коламбус» против «Вашингтона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» примут «Бостон»

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Клубы НХЛ проводят выставочные матчи.

Предсезонные матчи НХЛ

Коламбус – Вашингтон - 02:00

Тампа – Флорида - 02:00

Торонто – Детройт - 02:00

Филадельфия – Айлендерс – 02:00

Рейнджерс – Бостон – 02:30

Виннипег – Оттава - 03:00

Даллас – Сент-Луис - 03:00

Нэшвилл – Каролина – 03:00

Чикаго – Миннесота – 03:30

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 04:00

Анахайм – Аризона – 05:00

Вегас – Колорадо – 05:00

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