Выставочные матчи НХЛ. «Коламбус» против «Вашингтона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» примут «Бостон»
Клубы НХЛ проводят выставочные матчи.
Предсезонные матчи НХЛ
Коламбус – Вашингтон - 02:00
Тампа – Флорида - 02:00
Торонто – Детройт - 02:00
Филадельфия – Айлендерс – 02:00
Рейнджерс – Бостон – 02:30
Виннипег – Оттава - 03:00
Даллас – Сент-Луис - 03:00
Нэшвилл – Каролина – 03:00
Чикаго – Миннесота – 03:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 04:00
Анахайм – Аризона – 05:00
Вегас – Колорадо – 05:00
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