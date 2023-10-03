Игорь Ларионов: «Торпедо» работает, чтобы вернуть утерянные хоккейные традиции. Стараемся, чтобы у мальчишек была мечта вернуться именно в игру, а не работу и рутину»

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» работает для возвращения хоккейных традиций.

– Недавно нижегородский клуб подписал контракт с целой хоккейной школой в Подольске. Это говорит о том, что молодежь хочет учиться ларионовскому стилю?

– Наш генеральный менеджер Максим Гафуров рассказывал об этом сотрудничестве.

Я считаю, что мы работаем и ради того, чтобы вернуть наши утерянные хоккейные традиции.

И для мальчишек, которые смотрят игру по телевизору или живьем приходят на матчи, читают о «Торпедо», мы стараемся сделать так, чтобы у них была мечта…

– Какая?

– Вернуться не в работу и не в рутину, а именно в игру. Это касается и молодых тренеров, которые работают с мальчишками.

Их педагогика, их влияние на этих ребят огромны. Так что мы рады тому, что будем мониторить эту школу.

На самом деле оттуда выходят очень хорошие игроки, которые где-то теряются по выходу из детского возраста, при переходе на молодежный уровень, а потом делая шаг во взрослый хоккей.

Будем смотреть, привлекать ребят.

И это даст нам возможность получать таланты, которых где-то кто-то не заметит, – сказал главный тренер « » .