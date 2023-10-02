Толчинский не забивает 11 матчей подряд. У форварда СКА 1+6 в 12 играх сезона

Теги Авангард СКА КХЛ Сергей Толчинский Хоккей

Сергей Толчинский не забивает 11 матчей подряд в СКА.

Нападающий СКА отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:5).

За шесть секунд до конца третьего периода форвард поучаствовал в голевой атаки, после которой забил Алекс Гальченюк.

В этой игре Сергей Толчинский нанес шесть бросков и провел на льду 20:47.

Серия без голов нападающего продлилась до 11 матчей. Один гол форвард забил в самой первой игре сезона против московского «Динамо».

Всего в этом сезоне Толчинский набрал 7 (1+6) очков в 12 играх.

В прошлом сезоне нападающий забил 16 голов за «Авангард» в регулярном чемпионате – это его лучший результат в карьере.

9 комментариев

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akakiysob10
Ну и что? Зарплата от этого не меняется. Человек приехал посмотреть архитектуру, сходить в театр. Какие могут быть претензии?😂😂😂
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рыжий чёрт
ну как бы стата нормальная. он не забрасывает,но сильно влияет на игру команды. по своей роли в ска напоминает Гусева.
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Mechanix
от Толчинского я больше ожидал... может, ещё адаптируется
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Рубикон
В Сочи его на реабилитацию
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shafigullin.manufacture
Зато зарплата вовремя)
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