Толчинский не забивает 11 матчей подряд. У форварда СКА 1+6 в 12 играх сезона
Сергей Толчинский не забивает 11 матчей подряд в СКА.
Нападающий СКА отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:5).
За шесть секунд до конца третьего периода форвард поучаствовал в голевой атаки, после которой забил Алекс Гальченюк.
В этой игре Сергей Толчинский нанес шесть бросков и провел на льду 20:47.
Серия без голов нападающего продлилась до 11 матчей. Один гол форвард забил в самой первой игре сезона против московского «Динамо».
Всего в этом сезоне Толчинский набрал 7 (1+6) очков в 12 играх.
В прошлом сезоне нападающий забил 16 голов за «Авангард» в регулярном чемпионате – это его лучший результат в карьере.
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