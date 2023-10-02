Толчинский не забивает 11 матчей подряд. У форварда СКА 1+6 в 12 играх сезона

Сергей Толчинский не забивает 11 матчей подряд в СКА.

Нападающий СКА отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата против «Сочи» (4:5).

За шесть секунд до конца третьего периода форвард поучаствовал в голевой атаки, после которой забил Алекс Гальченюк.

В этой игре нанес шесть бросков и провел на льду 20:47.

Серия без голов нападающего продлилась до 11 матчей. Один гол форвард забил в самой первой игре сезона против московского «Динамо».

Всего в этом сезоне Толчинский набрал 7 (1+6) очков в 12 играх.

В прошлом сезоне нападающий забил 16 голов за « » в регулярном чемпионате – это его лучший результат в карьере.