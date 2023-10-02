На арене «Сокола» из-за деформаций монолитных плит рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Прокуратура хочет вернуть ее прежнему собственнику
Прокуратура Красноярска хочет вернуть «Платинум-Арену» прежнему собственнику.
Ледовый дворец был построен компанией «Русская платина» и подарен Красноярскому краю после ввода в эксплуатацию.
Как сообщает «Проспект Мира», в Арбитражный суд поступил иск от прокуратуры об отмене права собственности края на «Платинум-Арену».
В иске сообщается, что ведомство провело проверку и выяснило, что дарителем «умышленно скрыто техническое состояние сооружения», а «принятие в собственность края объекта с существенными недостатками влечет дополнительную нагрузку для бюджета края».
Проверка выявила, что эксплуатация здания недопустима из-за деформаций монолитных плит. Владельцу рекомендовано «ограничить проведение массовых мероприятий».
Прокуратура просит признать недействительным договор дарения от 16 января 2023 года. Судебное заседание по иску назначено на 23 октября.
«Платинум-Арена» в Красноярске является домашней площадкой хоккейных клубов «Сокол» и «Красноярские Рыси».
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