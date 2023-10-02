На арене «Сокола» из-за деформаций монолитных плит рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Прокуратура хочет вернуть ее прежнему собственнику

Теги болельщики происшествия МХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Красноярские Рыси Хоккей

Прокуратура Красноярска хочет вернуть «Платинум-Арену» прежнему собственнику.

Ледовый дворец был построен компанией «Русская платина» и подарен Красноярскому краю после ввода в эксплуатацию.

Как сообщает «Проспект Мира», в Арбитражный суд поступил иск от прокуратуры об отмене права собственности края на «Платинум-Арену».

В иске сообщается, что ведомство провело проверку и выяснило, что дарителем «умышленно скрыто техническое состояние сооружения», а «принятие в собственность края объекта с существенными недостатками влечет дополнительную нагрузку для бюджета края».

Проверка выявила, что эксплуатация здания недопустима из-за деформаций монолитных плит. Владельцу рекомендовано «ограничить проведение массовых мероприятий».

Прокуратура просит признать недействительным договор дарения от 16 января 2023 года. Судебное заседание по иску назначено на 23 октября.

«Платинум-Арена» в Красноярске является домашней площадкой хоккейных клубов «Сокол» и «Красноярские Рыси».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий