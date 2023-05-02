Защитник «Локомотива» Мисюль подписал 2-летний контракт новичка с «Нью-Джерси»

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль подписал 2-летний контракт новичка с «Нью-Джерси».

Об этом сообщает CapFriendly.

22-летний россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде.

В сезоне-2022/23 провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за ярославский клуб и набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:09.

В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4».