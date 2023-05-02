Защитник «Локомотива» Мисюль подписал 2-летний контракт новичка с «Нью-Джерси»

Теги Локомотив переходы Нью-Джерси НХЛ КХЛ Даниил Мисюль Хоккей

Защитник «Локомотива» Даниил Мисюль подписал 2-летний контракт новичка с «Нью-Джерси».

Об этом сообщает CapFriendly.

22-летний россиянин был задрафтован клубом в 2019 году под общим 70-м номером в 3-м раунде. 

В сезоне-2022/23 Мисюль провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за ярославский клуб и набрал 7 (0+7) очков при полезности «+21», 30 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:09.

В 8 играх плей-офф добавил 1 (0+1) балл при полезности «+4». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий