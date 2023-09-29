Уилсон о Мирошниченко в 1-м матче за «Вашингтон»: «Всего 3 броска?! Я думал, их было 10. Со временем его прогресс будет потрясающим»

Теги выставочные матчи Вашингтон Детройт НХЛ Том Уилсон Иван Мирошниченко Хоккей

Том Уилсон оценил дебют Ивана Мирошниченко за «Вашингтон» в предсезонном матче.

19-летний российский форвард набрал 2 (0+2) очка в предсезонном матче с «Детройтом» (4:3) и был признан второй звездой. Он нанес 3 броска в створ ворот. 

«Всего 3 броска?! Я думал, их было 10. Он был очень энергичен. 

У него было много моментов, и он был повсюду. Он работал очень усердно. 

Я думаю, что со временем, когда он будет почувствует себя более комфортно, его прогресс будет потрясающим», – сказал форвард «Кэпиталс». 

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1 комментарий

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Rodgeras
Пас конечно в четвёртом голе хороший отдал. Если не касание, был бы примари.
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+1
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