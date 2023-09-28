Николай Коваленко сделал две передачи в игре с «Ак Барсом». Он лучший бомбардир «Торпедо» с 13 очками в 11 матчах

Николай Коваленко сделал две голевые передачи в матче с «Ак Барсом».

«Торпедо» победило « » (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

принял участие в двух заброшенных шайбах команды.

В первом периоде после его передачи шайбу забросил Никита Артамонов, а овертайме пас Коваленко использовал Василий Атанасов.

Коваленко является лучшим бомбардиром нижегородской команды, набрав 13 (4+9) очков в 10 матчах регулярного чемпионата.

Нападающий проводит сезон в « » на правах аренды после подписания соглашения с « ».