Николай Коваленко сделал две передачи в игре с «Ак Барсом». Он лучший бомбардир «Торпедо» с 13 очками в 11 матчах
Николай Коваленко сделал две голевые передачи в матче с «Ак Барсом».
«Торпедо» победило «Ак Барс» (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Николай Коваленко принял участие в двух заброшенных шайбах команды.
В первом периоде после его передачи шайбу забросил Никита Артамонов, а овертайме пас Коваленко использовал Василий Атанасов.
Коваленко является лучшим бомбардиром нижегородской команды, набрав 13 (4+9) очков в 10 матчах регулярного чемпионата.
Нападающий проводит сезон в «Торпедо» на правах аренды после подписания соглашения с «Колорадо».
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