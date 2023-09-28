Николай Коваленко сделал две передачи в игре с «Ак Барсом». Он лучший бомбардир «Торпедо» с 13 очками в 11 матчах

Теги Ак Барс Торпедо Колорадо видео НХЛ КХЛ Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко сделал две голевые передачи в матче с «Ак Барсом».

«Торпедо» победило «Ак Барс» (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Николай Коваленко принял участие в двух заброшенных шайбах команды.

В первом периоде после его передачи шайбу забросил Никита Артамонов, а овертайме пас Коваленко использовал Василий Атанасов.

Коваленко является лучшим бомбардиром нижегородской команды, набрав 13 (4+9) очков в 10 матчах регулярного чемпионата.

Нападающий проводит сезон в «Торпедо» на правах аренды после подписания соглашения с «Колорадо».

5 комментариев

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Dundee
Лидер. Для НХЛ готов
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Огюст
Отличный ,техничный и постоянно думающий не только о данной игровой ситуации , но и на перёд как сыграть, что очень важно ,а так же совсем не жаден до игры с партнёрами о чём говорят две классные не простые его голевые передачи сегодня в матче !
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Костя Кот
торпедо и ак барс - лучшие команды прямо сейчас
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Матроскин52
Коля молодец, лидер! Сегодня кроме передач две перекладины и запредельная жажда борьбы! Колорадо ждёт!
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Treq Qert
Ответ Dundee
Лидер. Для НХЛ готов
Что за мазохизм?быстрее всех туда отправлять нежели тут наслаждаться их игрой
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