Патрик Кэйн не планирует вести переговоры с клубами НХЛ до конца октября

Патрик Кэйн вряд ли подпишет контракт с клубом НХЛ в октябре.

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что нападающий не планирует вести переговоры с командами лиги до конца октября.

На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.