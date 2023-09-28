Патрик Кэйн не планирует вести переговоры с клубами НХЛ до конца октября
Патрик Кэйн вряд ли подпишет контракт с клубом НХЛ в октябре.
Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что нападающий не планирует вести переговоры с командами лиги до конца октября.
На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».
Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.
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