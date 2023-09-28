Патрик Кэйн не планирует вести переговоры с клубами НХЛ до конца октября

Теги возможные переходы Рейнджерс Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн вряд ли подпишет контракт с клубом НХЛ в октябре.

Инсайдер Даррен Дрегер сообщил, что нападающий не планирует вести переговоры с командами лиги до конца октября.

На данный момент 34-летний нападающий находится в статусе неограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Чикаго» и «Рейнджерс».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Блэкхокс». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

4 комментария

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Maxim Shumov
Без контракта решил остаться?))
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Александр Морозов
Домой в Баффало
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Maxim Shumov
Йозе уже предложил место в 1 звене лучшей системы мира?
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Lanzar
Ответ Александр Морозов
Домой в Баффало
Или в Анахайм.
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