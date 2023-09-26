Артюхин об игре 5 на 3: «Если хорошая команда, должно быть 80% реализации. Некоторые игроки теряют концентрацию и минуту в зоне встать не могут»

Теги Торпедо Евгений Артюхин Динамо Минск КХЛ Хоккей

Евгений Артюхин рассказал о том, почему командам бывает сложно играть 5 на 3.

«Игра 5 на 3 легче, потому что меньше игроков на льду, но сложнее психологически для хоккеистов, чем, например, 5 на 4. Тут команда должна показать все свое мастерство. Я считаю, что имея на двух игроков больше, нельзя не забивать, а некоторые умудряются еще пропускать. От чего это происходит?

Некоторые игроки теряют концентрацию, видят, что на двух игроков больше и говорят сами себе: о, сейчас мы быстро забьем, а потом минуту в зоне встать не могут.

Появляется какая-то сверхуверенность. Да, она должна быть, но не во вред. У любого клуба есть несколько комбинаций при игре в большинстве, надо пробовать различные варианты, если один элемент не получается.

Не должно быть никакого сумбура. Бывает, кто-то из партнеров начинает тянуть одеяло на себя, импровизировать. Если у тебя хорошая команда, хорошие мастера, то при игре 5 на 3 должно быть 80% реализации.

Бывает, вратарь тащит, но тут атакующая команда не тратит много сил. Надо выматывать соперника и спокойно забивать», – сказал бывший игрок клубов КХЛ. 

24 сентября в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Торпедо» (3:4) игроки белорусского клуба дважды не сумели реализовать большинство 5 на 3. Торпедовцы сумели отличиться в меньшинстве.

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