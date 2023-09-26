«Адмирал» и «Тайфун» собрали гуманитарную помощь для жителей Приморья, оставшихся без крова из-за наводнений

«Адмирал» и «Тайфун» собрали гуманитарную помощь для жителей Приморья.

«Хоккейный клуб « » всегда стремится помогать своему городу и своему региону. Совсем недавно Приморье подверглось напасти природы. Из-за сильных дождей сотни людей остались без крова.

Весь состав «Адмирала» и « », тренеры детской школы, администрация клуба и каждый сотрудник «Фетисов Арены» собрали средства, которые пошли на покупку предметов первой необходимости.

Накануне хоккеисты «Адмирала» , и передали их в «Приморский центр социального обслуживания населения».

Беда может прийти в каждый дом. Не оставайтесь в стороне», – говорится в телеграм-канале клуба.