«Адмирал» и «Тайфун» собрали гуманитарную помощь для жителей Приморья, оставшихся без крова из-за наводнений
«Адмирал» и «Тайфун» собрали гуманитарную помощь для жителей Приморья.
«Хоккейный клуб «Адмирал» всегда стремится помогать своему городу и своему региону. Совсем недавно Приморье подверглось напасти природы. Из-за сильных дождей сотни людей остались без крова.
Весь состав «Адмирала» и «Тайфуна», тренеры детской школы, администрация клуба и каждый сотрудник «Фетисов Арены» собрали средства, которые пошли на покупку предметов первой необходимости.
Накануне хоккеисты «Адмирала» Иван Емец, Максим Колмыков и Марк Янчевский передали их в «Приморский центр социального обслуживания населения».
Беда может прийти в каждый дом. Не оставайтесь в стороне», – говорится в телеграм-канале клуба.
Комментарии