Барбер с 16 очками возглавил гонку бомбардиров КХЛ. Форвард «Барыса» набрал 4 балла с победным голом в игре с «Нефтехимиком»
Райли Барбер вышел на первое место в списке лучших бомбардиров КХЛ.
Нападающий «Барыса» набрал четыре (1+3) очка в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:5 ОТ).
В овертайме Райли Барбер стал автором победного гола для казахстанской команды. Форвард нанес четыре броска по воротам за матч и провел на льду 20 минут и 50 секунд.
Американец продлил результативную серию до пяти матчей. В общей сложности в его активе 16 (5+11) баллов в 10 играх чемпионата.
Нападающий опередил Николая Голдобина из «Спартака», на счету которого 15 очков.
Барбер присоединился к «Барысу» в межсезонье, перейдя из фарм-клуба «Далласа», выступающего в АХЛ.
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