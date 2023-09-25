Геннадий Орлов о СКА: «Ротенберг с коллегами что-то нащупали. Собрана хорошая команда, одерживают волевые победы, есть характер»

Геннадий Орлов заявил, что у СКА есть характер.

Команда под руководством одержала три победы подряд.

«Я верю в , все равно они поднимутся. С Владивостоком проигрывали 0:1 на выезде, но победили.

До этого играли в Хабаровске, и как «Амур» был настроен. Но там быстро забросили шайбу.

Я тогда написал: «Условия победы СКА: сумасшедший настрой и физическая подготовленность». То есть перебегали же и «Амур», и «Адмирал». Это говорит о многом.

Но сейчас у них серия выездных матчей, пойдет «Сибирь», дальше вернутся в Европу, сыграют в «Сочи». А «Сочи» сейчас хорошо играет. Но у СКА собрана хорошая команда.

Роман Борисович Ротенберг с коллегами что-то нащупали. Во-первых, капитана поменяли, Кадейкина поставили, и это, видимо, как-то сработало.

Волевые победы одерживают, а это самое дорогое и радостное для тренера. У команды есть характер», – сказал комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Зенит».