Геннадий Орлов о СКА: «Ротенберг с коллегами что-то нащупали. Собрана хорошая команда, одерживают волевые победы, есть характер»

Теги СКА Геннадий Орлов КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов заявил, что у СКА есть характер.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала три победы подряд.

«Я верю в СКА, все равно они поднимутся. С Владивостоком проигрывали 0:1 на выезде, но победили.

До этого играли в Хабаровске, и как «Амур» был настроен. Но там быстро забросили шайбу.

Я тогда написал: «Условия победы СКА: сумасшедший настрой и физическая подготовленность». То есть перебегали же и «Амур», и «Адмирал». Это говорит о многом.

Но сейчас у них серия выездных матчей, пойдет «Сибирь», дальше вернутся в Европу, сыграют в «Сочи». А «Сочи» сейчас хорошо играет. Но у СКА собрана хорошая команда.

Роман Борисович Ротенберг с коллегами что-то нащупали. Во-первых, капитана поменяли, Кадейкина поставили, и это, видимо, как-то сработало.

Волевые победы одерживают, а это самое дорогое и радостное для тренера. У команды есть характер», – сказал комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Зенит».

6 комментариев

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Radik_2.0
от создателя "нашёл щелочку Роман"
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Александр_Ронни
Заголовок топ, на все времена!
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Ебздрогыч
Все правильно, пенсия маленькая, а кушать хорошо хочется
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Pelerin
Наглая подтасовка звука! Интересно, ему самому-то противно на старости лет так пресмыкаться?
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Габорик
Яйца в кулаке?
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