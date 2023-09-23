Капитан «Амура» Грачев о переносе победного духа из «Адмирала»: «Да какой дух? Мы прошли только один раунд. Здесь нужно строить новое»

Капитан «Амура» Евгений Грачев высказался об ориентации команды на «Адмирал».

– Андрей Мартемьянов говорил, что «Амур» ориентируется на прошлогодний «Адмирал». Перенести победный дух – это ваша задача как игрока, который в межсезонье переехал из Владивостока в Хабаровск?

– Да какой дух? Мы прошли только один раунд. Если бы выиграли Кубок Гагарина - тогда можно было бы говорить о духе победителя. В Хабаровске совсем другая команда, иная философия. Неуместно приносить что-то свое и навязывать это. Нужно строить новое.

– То есть не считаете, что второй раунд для «Адмирала» – это успех? Не за счет ли командного духа удалось пройти Уфу?

– Понятно, что когда ты выигрываешь, то думаешь, что коллектив классный. А если коллектив классный, но вы почему-то не побеждаете – начинаешь думать «а такой ли он классный?». Все-таки победы очень объединяют. Если нет успехов и побед, то можно начать тыкать друг другу. Когда выигрываете – нет смысла искать виноватых.

– Насколько «Амур» далек от сплочения?

– «Амур» точно не далек. У нас уже сейчас отличная раздевалка. Пацаны знают, что нужно делать для побед. С коллективом проблем у нас нет, - сказал форвард клуба из Хабаровска.