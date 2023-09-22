Кожевников о том, что не любит: «Уколы в задницу, хамство и неуважение к старшим»
Александр Кожевников заявил, что не любит хамство и неуважение к старшим.
– Три «не люблю» на ваш выбор.
– Хамство. Неуважение к старшим. И... Уколы в задницу!
Честно, у меня высокий болевой порог. Иначе бы не отыграл столько лет с перебитыми коленями. Вогнать в вену шприц – вообще не проблема. Но если в задницу – караул! До истерики доходит.
Может, с детства пошло, когда заболел воспалением легких и вводили пенициллин. Я с криками убегал от этих уколов, потому что было очень больно.
В то время худенький был, кожа да кости. Как-то за лето вымахал на 18 сантиметров – а мама купила для учебного года все на несколько размеров меньше. При росте 192 я весил 78 килограммов.
В моей родной Пензе таких шпал было человек пять. Плюс я как Шапокляк в коротких брючках. Стеснялся дико. Вот с тех пор еще и фотографироваться не люблю, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Поручик Ржевский с глубокого бодуна собирается на бал, ему надо всех удивить, поразить, рассмешить, но голова не соображает.
Зовёт денщика Прошку и просит: Прошка, придумай мне каламбур, чтобы всех рассмешить!
Прошка: Дак это, барин, заходите на бал, останавливаетесь в дверях, ждёте когда все на вас посмотрят и обращаясь к лакеям у дверей говорите: Ты г°ндон и ты г°ндон, а я виконт де Баржелон!
Ржевский: Замечательно! Дай ка мне Прошка опохмелиться.
Наопохмелялся Ржевский до скотского состояния, приехал на бал, пинком раскрывает дверь, все в изумлении на него смотрят, а он заплетающимся языком орёт: Господа! Я сегодня узнал замечтальный кламбур, господа! Содержание его я не помню, но смысл в том, господа, что вы все пид°расы, а я граф Монте-Кристо!👏👏👏
А потом ещё откроется про учителей... Должность учителя тоже не подразумевает само собой, что человеку есть чему научить и что в принципе у него стоит учиться.