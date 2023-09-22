Кожевников о том, что не любит: «Уколы в задницу, хамство и неуважение к старшим»

Теги КХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Здоровье Хоккей

Александр Кожевников заявил, что не любит хамство и неуважение к старшим.

– Три «не люблю» на ваш выбор.

– Хамство. Неуважение к старшим. И... Уколы в задницу!

Честно, у меня высокий болевой порог. Иначе бы не отыграл столько лет с перебитыми коленями. Вогнать в вену шприц – вообще не проблема. Но если в задницу – караул! До истерики доходит.

Может, с детства пошло, когда заболел воспалением легких и вводили пенициллин. Я с криками убегал от этих уколов, потому что было очень больно.

В то время худенький был, кожа да кости. Как-то за лето вымахал на 18 сантиметров – а мама купила для учебного года все на несколько размеров меньше. При росте 192 я весил 78 килограммов.

В моей родной Пензе таких шпал было человек пять. Плюс я как Шапокляк в коротких брючках. Стеснялся дико. Вот с тех пор еще и фотографироваться не люблю, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

8 комментариев

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Деревянная рука
Льет оскорбления не закрывая рот и при этом хочет уважения к себе🤡
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Machine Head
Какие подробности! Для деменции вроде рановато. «Когда собаке делать нечего она себе яйца лижет». Кто -нибудь еще рассказывал про уколы в задницу … Я просто не помню. Можно еще раскрыть тему колоноскопии.
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Vadoniy
Мы уже не в той эпохе, когда опыт передаётся только от стариков, письменность и распространённость носителей эту скрепу разогнули. И тут оказалось, что старшие не по умолчанию умнее, а тоже люди, среди которых огромное количество дураков и сволочей. Так что уважение должно быть ко всем людям одинаковым, пока не становится очевидным, что человек его не заслуживает. Великовозрастной алкаш не должен пользоваться уважением за свой возраст.
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Геннадий Тимченко
Кожевников прям как порутчик Ржевский из старого анекдота:
Поручик Ржевский с глубокого бодуна собирается на бал, ему надо всех удивить, поразить, рассмешить, но голова не соображает.
Зовёт денщика Прошку и просит: Прошка, придумай мне каламбур, чтобы всех рассмешить!
Прошка: Дак это, барин, заходите на бал, останавливаетесь в дверях, ждёте когда все на вас посмотрят и обращаясь к лакеям у дверей говорите: Ты г°ндон и ты г°ндон, а я виконт де Баржелон!
Ржевский: Замечательно! Дай ка мне Прошка опохмелиться.
Наопохмелялся Ржевский до скотского состояния, приехал на бал, пинком раскрывает дверь, все в изумлении на него смотрят, а он заплетающимся языком орёт: Господа! Я сегодня узнал замечтальный кламбур, господа! Содержание его я не помню, но смысл в том, господа, что вы все пид°расы, а я граф Монте-Кристо!👏👏👏
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Павел павел
типо по вене лучше??? не не не
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Башмак Нирванов
Ответ Vadoniy
Мы уже не в той эпохе, когда опыт передаётся только от стариков, письменность и распространённость носителей эту скрепу разогнули. И тут оказалось, что старшие не по умолчанию умнее, а тоже люди, среди которых огромное количество дураков и сволочей. Так что уважение должно быть ко всем людям одинаковым, пока не становится очевидным, что человек его не заслуживает. Великовозрастной алкаш не должен пользоваться уважением за свой возраст.
Сие факт.
А потом ещё откроется про учителей... Должность учителя тоже не подразумевает само собой, что человеку есть чему научить и что в принципе у него стоит учиться.
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Игорь Новиков
Ответ Павел павел
а так то мега игрок был. из детства помню. давайте судить по делам( по игре) а не по словам
А что, его игру кто-то разбирает критически? Или раз игроком хорошим был, ему все можно теперь?
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