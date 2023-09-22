Кожевников о том, что не любит: «Уколы в задницу, хамство и неуважение к старшим»

Александр Кожевников заявил, что не любит хамство и неуважение к старшим.

– Три «не люблю» на ваш выбор.

– Хамство. Неуважение к старшим. И... Уколы в задницу!

Честно, у меня высокий болевой порог. Иначе бы не отыграл столько лет с перебитыми коленями. Вогнать в вену шприц – вообще не проблема. Но если в задницу – караул! До истерики доходит.

Может, с детства пошло, когда заболел воспалением легких и вводили пенициллин. Я с криками убегал от этих уколов, потому что было очень больно.

В то время худенький был, кожа да кости. Как-то за лето вымахал на 18 сантиметров – а мама купила для учебного года все на несколько размеров меньше. При росте 192 я весил 78 килограммов.

В моей родной Пензе таких шпал было человек пять. Плюс я как Шапокляк в коротких брючках. Стеснялся дико. Вот с тех пор еще и фотографироваться не люблю, – сказал двукратный олимпийский чемпион .