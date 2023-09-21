Задоров об НХЛ: «Наименее медийный спорт в Америке, не такой хайповый. Про Леброна и Тома Брэди знают все, ты про Макдэвида или Кросби что-нибудь знаешь?»
Никита Задоров назвал хоккей наименее медийным спортом в США.
Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.
«Даже если в Америке взять НХЛ, это наименее медийный спорт.
Ты там что-нибудь про Макдэвида или Кросби знаешь? Хотя они лучшие игроки в мире. Про них вообще никто ничего не знает. Это все очень private (англ. «личное» – Sports.ru) держится.
Про Леброна знают все, куда он чего пойдет, правильно? Про Тома Брэди – то же самое. Он [хоккей] не такой хайповый», – сказал защитник «Калгари» в интервью Юрию Дудю*.
* – признан в России иностранным агентом.
А так,Задорнов мне нравится ,он всегда говорил что думает. это тут мы не можем ничего сказать. У каждого своё мнение и не надо ругать человека если его мнение не сходится с вашим.