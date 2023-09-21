Задоров об НХЛ: «Наименее медийный спорт в Америке, не такой хайповый. Про Леброна и Тома Брэди знают все, ты про Макдэвида или Кросби что-нибудь знаешь?»

Никита Задоров назвал хоккей наименее медийным спортом в США.

Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.

«Даже если в Америке взять , это наименее медийный спорт.

Ты там что-нибудь про или знаешь? Хотя они лучшие игроки в мире. Про них вообще никто ничего не знает. Это все очень private (англ. «личное» – Sports.ru) держится.

Про Леброна знают все, куда он чего пойдет, правильно? Про Тома – то же самое. Он [хоккей] не такой хайповый», – сказал защитник « » в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.