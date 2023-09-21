Задоров об НХЛ: «Наименее медийный спорт в Америке, не такой хайповый. Про Леброна и Тома Брэди знают все, ты про Макдэвида или Кросби что-нибудь знаешь?»

Теги Калгари Леброн Джеймс Сидни Кросби НХЛ Том Брэди Никита Задоров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Задоров назвал хоккей наименее медийным спортом в США.

Настоящий материал (информация) произведен и распространен иностранным агентом Дудем Юрием Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Дудя Юрия Александровича.

«Даже если в Америке взять НХЛ, это наименее медийный спорт.

Ты там что-нибудь про Макдэвида или Кросби знаешь? Хотя они лучшие игроки в мире. Про них вообще никто ничего не знает. Это все очень private (англ. «личное» – Sports.ru) держится.

Про Леброна знают все, куда он чего пойдет, правильно? Про Тома Брэди – то же самое. Он [хоккей] не такой хайповый», – сказал защитник «Калгари» в интервью Юрию Дудю*.

* – признан в России иностранным агентом.

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
The Gunner32
Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален пользователем
в каком конкретно месте он «о…л отечество» ? критикой власти и клоуна ротенберга?
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсель Объелся
Это невероятно интересная тема, в Северной Каролине например люди могут назвать полные составы студенческих футбольных команд, но не знают никого из хоккея. В США хоккей это прям ниша для ценителей
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Joe Biden
Ответ Ильгиз Шакиров
Комментарий удален модератором
Почему не в окопе, боец?
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
Ответ da_predator
Комментарий скрыт
дааа, все скрепы в этой америке растерял) воблу не поддерживает, ротенберга не поддерживает, в путин тим вступать не хочет. ужас!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Че
А что он не так сказал. Хоккей в сша это спорт после баскетбола бейсбола амфутбола. Хоккей только в Канаде на первом месте.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
Ответ Никому_никабельный
По состоянию здоровья скорее всего
умственного
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Ответ Joe Biden
Почему не в окопе, боец?
По состоянию здоровья скорее всего
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ da_predator
Комментарий скрыт
в россии он прожил 17 лет. в сша/канаде 11. конечно не жил он в россии.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Madcomposer
Ответ Марсель Объелся
Это невероятно интересная тема, в Северной Каролине например люди могут назвать полные составы студенческих футбольных команд, но не знают никого из хоккея. В США хоккей это прям ниша для ценителей
Ну в Миннесоте, думаю, наоборот)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Аксаментов
начинается. опять вылазят за счёт чужих интервью,щас нарезки цитатки на неделю.
А так,Задорнов мне нравится ,он всегда говорил что думает. это тут мы не можем ничего сказать. У каждого своё мнение и не надо ругать человека если его мнение не сходится с вашим.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
Ответ Joe Biden
Почему не в окопе, боец?
Почему не в доме престарелых, Джо?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никому_никабельный
Ответ Don_Krebs
умственного
Чего нет, с тем проблем быть не может
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Joe Biden
Почему не в окопе, боец?
все едет на том поезде с журавлевым
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dayti
Ответ da_predator
Комментарий скрыт
ты не хищница , а тот, кем Задорова обозвал. У тебя денег даже на зеркало нет видимо 🤷‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex-San
Ответ guizzy
Ну так он зарабатывает меньше, так как о нем меньше людей знает, аудитория хоккея меньше. Тут ведь речь о том, что хоккей уступать начал в какой-то момент, не произошло такого роста, какой был в других популярных видах спорта.
Ну фиг знает, про Макдэвида я знаю более менее, хотя НХЛ увлекаюсь на уровне: а сколько забил Овечкин? А вот про Гэри Хэрриса узнал только из предыдущего коммента, что такой чувак существует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
guizzy
Ответ Марсель Объелся
Коннор Макдэвид зарабатывает меньше, чем Гэри Хэррис из Орландо Мэджик, прости Господи. О чем тут вообще можно говорить)
Ну так он зарабатывает меньше, так как о нем меньше людей знает, аудитория хоккея меньше. Тут ведь речь о том, что хоккей уступать начал в какой-то момент, не произошло такого роста, какой был в других популярных видах спорта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
F1eury
Ответ Андрей Че
А что он не так сказал. Хоккей в сша это спорт после баскетбола бейсбола амфутбола. Хоккей только в Канаде на первом месте.
И после обычного футбола, он тоже превзошел хоккей в США по популярности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eyeballerswow
Ответ PredatorMax
О, Дудь же вроде заявлял еще на заре своего ютуб-канала, что не будет приглашать спортсменов. Но так задолбал свою аудиторию одними и теми же рэперами по пятому кругу, что таки снял с себя сей обет, бгг
футболистов, а не спортсменов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильгиз Шакиров
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Ответ Mephi027
Комментарий скрыт
т.е. тебя не задела информация по поводу ротенберга или выплат хокеистам. а чисто то, что не так сказал о россии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кашшай Чакырович
Ответ Mephi027
Комментарий скрыт
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sancho81
А я не знаю, кто такой Том Брэди)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Light Yagami
Ну он прав. Бреди-шмреди и прочие – это прям селебрити там, про Леброна молчу вообще. Но, с другой стороны, они кайфовать должны от того, что могут спокойно зачиллиться в толпе, никто даже не поймёт, что там какая-то "звезда" НХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Super Bock
Задоров сказал, что чистыми имеет 2.6 млн$ в год при зарплате в 3.75. Как такое может быть? Они же вроде налогов только 50% платят плюс эскроу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lexx2
в хоккее просто до сих пор засилье белых, что не очень модно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий