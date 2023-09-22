Мироманов пропустит старт сезона из-за травмы. Защитник «Вегаса» выбыл на длительный срок

Теги травмы НХЛ Вегас Даниил Мироманов Келли МакКриммон Хоккей

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов пропустит старт сезона из-за травмы.

Генеральный менеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон заявил, что игрок выбыл на длительный срок и продолжает восстановление. 

В этом сезоне контракт 26-летнего игрока с клубом является односторонним (зарплата – 775 тысяч долларов). 

В прошлом сезоне Мироманов сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате, набрав 6 (2+4) очков при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 17:02. В победном для клуба розыгрыше Кубка Стэнли участия не принимал. 

В 31 матче за «Хендерсон» в АХЛ в активе игрока 22 (9+13) баллов. 

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