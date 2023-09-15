«Автомобилист» продал права на Рассейкина АКМ за 60 млн рублей. Форвард играет в Беларуси (Михаил Зислис)

«Автомобилист» продал права на форварда Максима Рассейкина АКМ за 60 млн рублей.

25-летний нападающий начал сезон в составе минской « ».

За « » он всего провел 106 матчей с учетом плей-офф и набрал 12 (6+6) очков.

«Я подумал, что начал сходить с ума, когда серьезные люди мне рассказали об одной новости – до сих пор в нее не могу поверить и думаю, что где-то вкралась ошибка.

«Автомобилист» продал права на форварда , который выступает за минскую «Юность» в белорусском чемпионате, в тульский за 60 миллионов рублей! Не знаю, как на это реагировать, если правда.

Жду комментариев причастных и напоминаю, что лучшая команда лиги ЦСКА за прошлый сезон получила от немногим менее 57 миллионов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале.