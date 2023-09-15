«Автомобилист» продал права на Рассейкина АКМ за 60 млн рублей. Форвард играет в Беларуси (Михаил Зислис)

Теги Автомобилист КХЛ ВХЛ Михаил Зислис Юность-Минск высшая лига Беларусь Максим Рассейкин деньги АКМ Хоккей

«Автомобилист» продал права на форварда Максима Рассейкина АКМ за 60 млн рублей.

25-летний нападающий начал сезон в составе минской «Юности». 

За «Автомобилист» он всего провел 106 матчей с учетом плей-офф и набрал 12 (6+6) очков. 

«Я подумал, что начал сходить с ума, когда серьезные люди мне рассказали об одной новости – до сих пор в нее не могу поверить и думаю, что где-то вкралась ошибка. 

«Автомобилист» продал права на форварда Максима Рассейкина, который выступает за минскую «Юность» в белорусском чемпионате, в тульский АКМ за 60 миллионов рублей! Не знаю, как на это реагировать, если правда.

Жду комментариев причастных и напоминаю, что лучшая команда лиги ЦСКА за прошлый сезон получила от КХЛ немногим менее 57 миллионов», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в телеграм-канале. 

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1 комментарий

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Максим Козлов
Пахнет откатами дикими, очень серая схема между Екатеринбургом и Тулой
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