Пашнин о СКА: «Рисунок игры просматривается намного лучше. Добавляем от матча к матчу – паники нет. У нас молодая команда, пришли 12 игроков»

Теги СКА КХЛ Михаил Пашнин Чемпионат.com Хоккей

Михаил Пашнин считает, что СКА прибавляет от игры к игре.

Серия поражений петербургского клуба составляет пять матчей подряд. СКА занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции.

«У нас новая молодая команда, пришли больше 12 игроков, и на старте сезона мы только обтираемся.

Видно, что добавляем от игры к игре, нет никакой паники, работаем в обычном режиме, который запланирован.

Хромает реализация, но ребята создают много голевых моментов. Это придет.

В коллективе рабочая атмосфера, все друг за друга, поддерживают и помогают – все нормально.

По матчу с «Сибирью» могу сказать, что рисунок игры просматривается намного лучше.

Ребята много времени провели в атаке и создали кучу моментов. Опять же не хватало их реализации. Как только в этом компоненте добавим, все наладится», – сказал защитник СКА Михаил Пашнин.

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6 комментариев

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Костя Кот
вообще игры нет. как и тренера
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Kirasin4ik
Вот что я писал 20 ноября 21 года на сайте.... Почти ничего не изменилось за это время !!!!!!
"Да на это убожество смотреть тошно. Ротенберг это просто Царь в хоккее. Его убрать со скамейки похоже невозможно. Вообще клоунада на тренерском мостике СКА твориться. 1 бросок в створ за период - любой другой тренер уже бы заявление писал по собственному после этого. Это даже позором назвать мягко. Я бы на месте зрителей вообще бойкот бы объявил и не ходил на игры. Устройте им пустые трибуны - не ходите смотреть на это убожество. Может после этого бы убрали бы Ротенберга с мостика и уволили Брагина. Такого унылого СКА не было даже при Назарове. Думал хуже чем при Назарове не может быть и дно пробито. И тут снизу постучали. 5 поражений подряд !!! Дома влететь от Сибири !!! После этого любой тренер в отставку бы подал. Пиши по собственному тварь и вротенберга с собой захвати."
Написано мною 20 ноября 21 года.
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CaSpeR-13
Ответ Костя Кот
вообще игры нет. как и тренера
как регулярку выиграли без тренера?
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