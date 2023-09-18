Пашнин о СКА: «Рисунок игры просматривается намного лучше. Добавляем от матча к матчу – паники нет. У нас молодая команда, пришли 12 игроков»

Михаил Пашнин считает, что СКА прибавляет от игры к игре.

Серия поражений петербургского клуба составляет пять матчей подряд. СКА занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции.

«У нас новая молодая команда, пришли больше 12 игроков, и на старте сезона мы только обтираемся.

Видно, что добавляем от игры к игре, нет никакой паники, работаем в обычном режиме, который запланирован.

Хромает реализация, но ребята создают много голевых моментов. Это придет.

В коллективе рабочая атмосфера, все друг за друга, поддерживают и помогают – все нормально.

По матчу с «Сибирью» могу сказать, что рисунок игры просматривается намного лучше.

Ребята много времени провели в атаке и создали кучу моментов. Опять же не хватало их реализации. Как только в этом компоненте добавим, все наладится», – сказал защитник СКА Михаил Пашнин.

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