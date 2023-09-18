Пашнин о СКА: «Рисунок игры просматривается намного лучше. Добавляем от матча к матчу – паники нет. У нас молодая команда, пришли 12 игроков»
Михаил Пашнин считает, что СКА прибавляет от игры к игре.
Серия поражений петербургского клуба составляет пять матчей подряд. СКА занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции.
«У нас новая молодая команда, пришли больше 12 игроков, и на старте сезона мы только обтираемся.
Видно, что добавляем от игры к игре, нет никакой паники, работаем в обычном режиме, который запланирован.
Хромает реализация, но ребята создают много голевых моментов. Это придет.
В коллективе рабочая атмосфера, все друг за друга, поддерживают и помогают – все нормально.
По матчу с «Сибирью» могу сказать, что рисунок игры просматривается намного лучше.
Ребята много времени провели в атаке и создали кучу моментов. Опять же не хватало их реализации. Как только в этом компоненте добавим, все наладится», – сказал защитник СКА Михаил Пашнин.
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"Да на это убожество смотреть тошно. Ротенберг это просто Царь в хоккее. Его убрать со скамейки похоже невозможно. Вообще клоунада на тренерском мостике СКА твориться. 1 бросок в створ за период - любой другой тренер уже бы заявление писал по собственному после этого. Это даже позором назвать мягко. Я бы на месте зрителей вообще бойкот бы объявил и не ходил на игры. Устройте им пустые трибуны - не ходите смотреть на это убожество. Может после этого бы убрали бы Ротенберга с мостика и уволили Брагина. Такого унылого СКА не было даже при Назарове. Думал хуже чем при Назарове не может быть и дно пробито. И тут снизу постучали. 5 поражений подряд !!! Дома влететь от Сибири !!! После этого любой тренер в отставку бы подал. Пиши по собственному тварь и вротенберга с собой захвати."
Написано мною 20 ноября 21 года.