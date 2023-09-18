Юрзинов о СКА: «Закономерный процесс построения команды. Хорошая ситуация для нашего хоккея – видим укомплектованные клубы с имиджем и лицом»

Владимир Юрзинов высказался о серии поражений СКА.

Петербургская команда проиграла пять матчей подряд в Фонбет чемпионате

«Все наладится. Идет процесс становления команды, нужно время.

Мы видим закономерный жизненный процесс построения команды и ее становления. Происходит сплочение коллектива, внутренняя работа с хоккеистами по совершенствованию игры.

Посмотрел матчи СКА – у армейцев очень хорошие и сильные соперники. И речь не только про вчерашний матч с «Сибирью». Все команды хорошо укомплектованы и сильны.

очень интересный, конкурентоспособный. Каждый может обыграть каждого, здесь надо быть готовым ко всему.

Для нашего хоккея интересная и хорошая ситуация, мы видим наличие укомплектованных команд со своим имиджем и лицом.

Тренеров тоже много интересных, в том числе молодых. Да, у СКА сейчас сложное время, его нужно пройти», – сказал член совета директоров и бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.