Юрзинов о СКА: «Закономерный процесс построения команды. Хорошая ситуация для нашего хоккея – видим укомплектованные клубы с имиджем и лицом»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о серии поражений СКА.

Петербургская команда проиграла пять матчей подряд в Фонбет чемпионате КХЛ

«Все наладится. Идет процесс становления команды, нужно время.

Мы видим закономерный жизненный процесс построения команды и ее становления. Происходит сплочение коллектива, внутренняя работа с хоккеистами по совершенствованию игры.

Посмотрел матчи СКА – у армейцев очень хорошие и сильные соперники. И речь не только про вчерашний матч с «Сибирью». Все команды хорошо укомплектованы и сильны.

Чемпионат очень интересный, конкурентоспособный. Каждый может обыграть каждого, здесь надо быть готовым ко всему.

Для нашего хоккея интересная и хорошая ситуация, мы видим наличие укомплектованных команд со своим имиджем и лицом.

Тренеров тоже много интересных, в том числе молодых. Да, у СКА сейчас сложное время, его нужно пройти», – сказал член совета директоров СКА и бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов.

7 комментариев

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берде
Виден СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД.
+6
0
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IgorIgor51
Отлично лизанул
+3
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barbarian1991
Ну согласитесь, ска проиграл самым богатым клубам. Торпедо, Сибири.
+3
-1
+2
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vfrcbv
Ответ IgorIgor51
Отлично лизанул
как обычно
+2
0
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Огюст
Да Юрзинов , вы правы ! Это прекрасная ситуация для всех клубов КХЛ в какой игровой ситуации , а это пять поражений подряд , находиться команда Ска !
+1
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Кошка Маргай
Ответ Alex9999995
Ска проиграл хорошо, ска проиграл крупно хорошо, ска проиграл серию хорошо, ска внизу таблицы хорошо, ска выиграл хорошо, ска выиграл крупно хорошо, ска первый в таблице хорошо, ска, ска, ска, ска. Одним словом хорошо там где ска и хорошо там где его нет!)))
Поправка: плохо где есть Ска и хорошо где его нет!!!
+1
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