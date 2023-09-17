2-й номер драфта НХЛ Немец: «Я прибавил в игре в обороне – больше выходил в меньшинстве. Еще нужно добавить в силовой игре – этот компонент не так хорош»
Шимон Немец заявил, что его игра в защите улучшилась.
В 2022 году защитник был выбран «Нью-Джерси» под вторым номером на драфте.
В прошлом сезоне игрок выступал в АХЛ и набрал 34 (12+22) очка в 65 матчах.
«Думаю, я прибавил в оборонительной игре из-за того, что чаще действовал в меньшинстве.
Раньше я не выходил играть в меньшинстве, но в прошлом сезоне играл почаще в таких ситуациях, чем в большинстве, поэтому думаю, что начал находить свою игру в зоне обороны.
Также думаю, что мне нужно прибавить с точки зрения силовой игры, потому что ты не сможешь играть в Северной Америке, если не знаешь, как действовать в силовой манере. Эта часть игры все еще не так хороша, как хотел бы», – сказал 19-летний Шимон Немец.
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