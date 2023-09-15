Куляш о победе «Динамо»: «Все шло под диктовку СКА, но сломалось после непонятного эпизода – хозяева остались в меньшинстве после фола О′Делла и драки»

Теги СКА Денис Куляш видео КХЛ Эрик О′Делл Динамо Хоккей

Денис Куляш объяснил поражение СКА от «Динамо».

Петербургский клуб проиграл со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«На матч с «Динамо» СКА вышел совсем с другим настроением. Было видно, что в команде состоялся серьезный разговор, тренерский штаб поработал после встречи со «Спартаком».

В целом все шло под диктовку санкт-петербуржцев, которые в начале матча создавали очень много моментов, заслуженно повели в счете и вели игру.

Все сломалось после непонятного эпизода, когда в результате фола О′Делла и массовой драки хозяева почему-то остались в меньшинстве.

Еще и гол, забитый коньком, всегда сказывается на настрое. «Динамо» играло в свой привычный хоккей, надеясь прежде всего на большинство – благо на удаления судьи не скупились.

В результате матч разбился на короткие отрезки, и такая вязкая игра была скорее на руку гостям.

Тем не менее СКА показал, что сделал выводы из предыдущего неудачного матча, сегодня команда выглядела совсем по-другому.

Результаты придут, главное сейчас спокойно работать дальше, не делая резких шагов», – сказал бывший защитник сборной России Денис Куляш.

3 комментария

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Ноу криминалити
Самый первый вылез, это двойные премиальные от Романа Борисовича
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