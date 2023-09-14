Комтуа пройдет просмотр в «Вегасе», 5-й номер драфта-2016 Юолеви – в «Аризоне»

Максим Комтуа пройдет просмотр в «Вегасе», Олли Юолеви – в «Аризоне».

Игроки присоединятся к командам в тренировочных лагерях.

24-летний форвард стал неограниченно свободным агентом, так как «Анахайм» не предложил ему контракт.

В прошлом сезоне канадец набрал 19 (9+10) очков в 64 матчах за «Дакс» в регулярном чемпионате при полезности «минус 20». Всего в лиге у него 210 матчей и 86 (38+48) очков.

Его кэпхит по прошлому контракту составлял 2,037 миллиона долларов.

25-летний (5-й номер драфта-2016) не играл в НХЛ в прошлом сезоне. В его активе 14 (1+13) очков в 38 матчах в АХЛ за «Сан-Диего» (фарм « ») при полезности «минус 14».

В НХЛ финн провел в общей сложности 41 матч и набрал 3 (2+1) очка.