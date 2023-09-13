«Динамо» забило 8 голов в большинстве в последних 3 матчах. Гусев продлил серию с очками до 5 игр, Уил – до 4

Теги ЦСКА видео КХЛ Никита Гусев Динамо Джордан Уил Хоккей

«Динамо» вновь забило в большинстве в матче КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова играет с ЦСКА в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

На пятой минуте первого периода бело-голубые открыли счет – при игре в большинстве Никита Гусев бросил в касание после передачи Джордана Уила.

«Динамо» забросило восемь шайб при игре с численным преимуществом в последних трех матчей.

«Динамо» забило четыре гола в большинстве в ворота «Сочи» (4:0), три шайбы – в ворота «Барыса» (4:3 ОТ).

Добавим, что Гусев продлил результативную серию до пяти матчей, Уил – до четырех.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hfgryje
Зато в равных состава который матч одни нули, надо срочно начать забивать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий