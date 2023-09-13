«Динамо» забило 8 голов в большинстве в последних 3 матчах. Гусев продлил серию с очками до 5 игр, Уил – до 4
«Динамо» вновь забило в большинстве в матче КХЛ.
Команда тренера Алексея Кудашова играет с ЦСКА в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На пятой минуте первого периода бело-голубые открыли счет – при игре в большинстве Никита Гусев бросил в касание после передачи Джордана Уила.
«Динамо» забросило восемь шайб при игре с численным преимуществом в последних трех матчей.
«Динамо» забило четыре гола в большинстве в ворота «Сочи» (4:0), три шайбы – в ворота «Барыса» (4:3 ОТ).
Добавим, что Гусев продлил результативную серию до пяти матчей, Уил – до четырех.
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