Толчинский о 0:3 от «Спартака»: «Хотелось бы попросить прощения у болельщиков – СКА сыграл не в тот хоккей. Нужно время сыграться. Главное – попасть в плей-офф»

Сергей Толчинский попросил прощения у болельщиков СКА за поражения от «Спартака».

СКА проиграл со счетом 0:3 в игре Фонбет чемпионата .

– « » хорошо играл. Мы очень медленно, плохо начали первый период.

Возможно, сказывается какая-то нервозность: для многих ребят это была первая официальная игра на домашней арене.

Хотелось бы попросить прощения у болельщиков – 12 тысяч пришло, а мы показали абсолютно не тот хоккей, в который мы умеем играть.

У нас много новых ребят. Нам нужно время, чтобы сыграться – видно, что иногда еще нет взаимодействия, которое может быть.

Но это вопрос времени. Команда у нас очень хорошая, хорошие игроки. Уверен, что все будет хорошо.

– Лично ты тоже ощущал эту нервозность? Для тебя это тоже был первый домашний матч за СКА в КХЛ.

– Лично у меня ни нервов, ни особого давления не было. Наоборот, заряд положительных эмоций от такой атмосферы, и жалко, что так сыграли.

– Старт чемпионата получился у СКА неоднозначным: сначала – две победы, а затем – три поражения подряд. Как на это реагировать?

– Ничего страшного. Извлечем уроки. Сезон только начался – опять же, новая команда. Это будет нам как полезный урок

. Самое главное – попасть в плей-офф, а основная задача – выиграть кубок.

Чемпионат – это подготовка к плей-офф, поэтому такие поражения тоже бывают полезны, – сказал нападающий СКА Сергей Толчинский.