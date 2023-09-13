Лозебников отразил 65 из 67 бросков в 2 последних матчах – Калниньш был в запасе. Вратарь «Амура» сыграл 2 игры в КХЛ до этого сезона

Теги Сибирь Амур КХЛ Янис Калниньш Дмитрий Лозебников Хоккей

Дмитрий Лозебников помог «Амуру» выиграть второй матч подряд.

Голкипер дальневосточного клуба отразил 30 из 31 броска в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 Б).

25-летний Дмитрий Лозебников провел вторую игру кряду в качестве стартового вратаря «Амура» – Янис Калниньш был заявлен запасным голкипером.

В прошлом матче Лозебников отразил 35 из 36 бросков в матче с «Авангардом» (5:1).

До этого сезона Дмитрий провел всего две игры в КХЛ – в прошлом сезоне он сыграл их за «Амур», проведя на льду 25 минут в общей сложности.

3 комментария

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Дмитрий Ночвин
красавчик
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Jet 89
Что за лев этот тигр!?
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Bratsk Bruins
Шевченко предложил с Кальниншем расторгнуть контракт и искать чужеземца центрального.
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