Лозебников отразил 65 из 67 бросков в 2 последних матчах – Калниньш был в запасе. Вратарь «Амура» сыграл 2 игры в КХЛ до этого сезона

Дмитрий Лозебников помог «Амуру» выиграть второй матч подряд.

Голкипер дальневосточного клуба отразил 30 из 31 броска в игре Фонбет чемпионата КХЛ против « » (2:1 Б).

25-летний провел вторую игру кряду в качестве стартового вратаря « » – был заявлен запасным голкипером.

В прошлом матче Лозебников отразил 35 из 36 бросков в матче с «Авангардом» (5:1).

До этого сезона Дмитрий провел всего две игры в – в прошлом сезоне он сыграл их за «Амур», проведя на льду 25 минут в общей сложности.