Педан получил травму в игре со «Спартаком». Защитник СКА пытался применить силовой прием против Морозова, не попал и ударился в борт

Игрок СКА получил травму, пытаясь провести силовой прием.

принимает «Спартак» в игре Фонбет чемпионата .

В начале первого периода нападающий красно-белых пытался пройти в зону соперника по левому флангу, защитник питерцев хотел остановить соперника силовым приемом, но сам ударился в борт, получив травму.

После двух проведенных смен Педан дальше не появлялся на льду в первом периоде.