Педан получил травму в игре со «Спартаком». Защитник СКА пытался применить силовой прием против Морозова, не попал и ударился в борт

Теги СКА травмы видео КХЛ Андрей Педан Иван Морозов Хоккей

Игрок СКА получил травму, пытаясь провести силовой прием.

СКА принимает «Спартак» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В начале первого периода нападающий красно-белых Иван Морозов пытался пройти в зону соперника по левому флангу, защитник питерцев Андрей Педан хотел остановить соперника силовым приемом, но сам ударился в борт, получив травму.

После двух проведенных смен Педан дальше не появлялся на льду в первом периоде.

6 комментариев

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HCBV
Ну тут 100% грязная игра от Морозова )). Увернулся от локтя летевшего в голову, так нельзя
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6nvxsmnxx8
Грех не сказать про качество льда Роману Борисовичу
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Strannix
Опять Ротенберг будет ныть, теперь скажет что Морозов не должен был уходить от силового))
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jqzn88xn6n
Здоровья!
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Сергей Богодухов
Кстати а вообще этот приём нормальный был от Педана? Летел локтем в голову Морозову. Ниче Ротан то сказать по этому поводу не хочет?
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bold
Разборка Питерская
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