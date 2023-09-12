Педан получил травму в игре со «Спартаком». Защитник СКА пытался применить силовой прием против Морозова, не попал и ударился в борт
Игрок СКА получил травму, пытаясь провести силовой прием.
СКА принимает «Спартак» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В начале первого периода нападающий красно-белых Иван Морозов пытался пройти в зону соперника по левому флангу, защитник питерцев Андрей Педан хотел остановить соперника силовым приемом, но сам ударился в борт, получив травму.
После двух проведенных смен Педан дальше не появлялся на льду в первом периоде.
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