«Лахта Центр» окрасили в цвета СКА перед первым домашним матчем команды в сезоне КХЛ

«Лахта Центр» окрасили в цвета хоккейного клуба СКА.

«В честь домашнего старта СКА в новом сезоне всю ночь с 11 на 12 сентября башня «Лахта Центра» была окрашена в красный и синий цвета.

Специальная подсветка на самом северном небоскребе мира включилась в 20:00 и погасла перед самым восходом солнца в 6:00.

Хоккейный клуб СКА от всей души благодарит коллектив «Лахта Центра» и ПАО «Газпром» за поддержку!» – сообщатся в пресс-релизе петербургского клуба.

12 сентября СКА сыграет против «Спартака» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Фото: пресс-служба СКА