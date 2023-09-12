«Лахта Центр» окрасили в цвета СКА перед первым домашним матчем команды в сезоне КХЛ

Теги СКА фото КХЛ Хоккей

«Лахта Центр» окрасили в цвета хоккейного клуба СКА.

«В честь домашнего старта СКА в новом сезоне всю ночь с 11 на 12 сентября башня «Лахта Центра» была окрашена в красный и синий цвета.

Специальная подсветка на самом северном небоскребе мира включилась в 20:00 и погасла перед самым восходом солнца в 6:00.

Хоккейный клуб СКА от всей души благодарит коллектив «Лахта Центра» и ПАО «Газпром» за поддержку!» – сообщатся в пресс-релизе петербургского клуба.

12 сентября СКА сыграет против «Спартака» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Фото: пресс-служба СКА

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
gates
Ответ Мадина Уйгурова
всё освещение на этой елде сосредоточено,а вокруг темень как в деревне
Так там и есть деревня, если с этого ракурса смотреть. Справа Ольгино - частный сектор. Позади вообще лесополоса. Пара отелей может)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Вот эта махина конечна.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вовик Кузя
Ответ Дмитрий9779
Зачем пачкать хорошее?
цвета ска не могут быть хорошими,как и команда ска вместе с их ротенбергом
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlyushavin
На днях пролетал ночью на самолете с востока через Лахту и Крестовский и дальше на Пулково.
Очень красиво с воздуха смотрится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вовик Кузя
Ответ Дмитрий9779
Красота!
сегодня перекрашивайте в краснобелый цвет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavlyushavin
Ответ Мадина Уйгурова
всё освещение на этой елде сосредоточено,а вокруг темень как в деревне
Чем плоха освещенная елда?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Гаврош
вечером проезжать буду надо будет обратить внимание.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вовик Кузя
Ответ Дмитрий9779
Это ваша прерогатива переобуваться(перекрашиваться) то за одних то за других, ещё и всей страной прикрываетесь,а когда это вам не выгодно то "колхоз" и прочие фантазии,позорище одно.
Ты о чём?Я тебе намекнул,что сегодня выиграет Спартак,а до тебя не дошло по ходу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Вовик Кузя
Ты о чём?Я тебе намекнул,что сегодня выиграет Спартак,а до тебя не дошло по ходу
Трудные они)))
Ну свежего воздуха не хватает, вот и тупят порой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
Ответ Дмитрий9779
Это ваша прерогатива переобуваться(перекрашиваться) то за одних то за других, ещё и всей страной прикрываетесь,а когда это вам не выгодно то "колхоз" и прочие фантазии,позорище одно.
а вы какие?))
Сине-бело-голубые или красно-синие?)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вовик Кузя
Ответ Всё знаю
Трудные они))) Ну свежего воздуха не хватает, вот и тупят порой)
бывает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий