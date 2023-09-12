«Лахта Центр» окрасили в цвета СКА перед первым домашним матчем команды в сезоне КХЛ
«Лахта Центр» окрасили в цвета хоккейного клуба СКА.
«В честь домашнего старта СКА в новом сезоне всю ночь с 11 на 12 сентября башня «Лахта Центра» была окрашена в красный и синий цвета.
Специальная подсветка на самом северном небоскребе мира включилась в 20:00 и погасла перед самым восходом солнца в 6:00.
Хоккейный клуб СКА от всей души благодарит коллектив «Лахта Центра» и ПАО «Газпром» за поддержку!» – сообщатся в пресс-релизе петербургского клуба.
12 сентября СКА сыграет против «Спартака» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Фото: пресс-служба СКА
Очень красиво с воздуха смотрится.
Ну свежего воздуха не хватает, вот и тупят порой)
Сине-бело-голубые или красно-синие?)))