Василий Каменев: «У СКА нет задачи любой ценой победить 1:0, как у некоторых. Болельщики ходят смотреть на голы, красивую игру»

Василий Каменев прокомментировал выступление СКА на старте сезона.

Команда проиграла 2 из 4 матчей.

– Впечатления от СКА на старте сезона в целом положительные. Команда играет в атакующий, зрелищный хоккей, который анонсировало руководство. Болельщикам приятно на такой смотреть.

Но очень тяжелый выезд в начале чемпионата: с «Динамо», «Торпедо», « » ответственные игры. Не хватило игрокам эмоций, чтобы два последних матча завершить с хорошим результатом.

Снова много удалений у армейцев – надо это исключить. В игре с «Локомотивом» получили «3 против 5» за выброс шайбы. Потом уже тяжело было догнать соперника, который играет от обороны и ведет в счете 3:1. Есть моменты в игре, которые вызваны волнением. Видно, что команда в начале пути, только строится.

– Кто-то из игроков, может, вас порадовал?

– Защитник Никишин, конечно. И в обороне отрабатывает, и подключается к атакам, неслучайно набирает очки. Отличная мобильность, понимание, где нужно оказаться в нужный момент. Молодец.

– Два гола, три результативные передачи у него в первых матчах – лучший бомбардир команды.

– Я говорил еще раньше, что у этого игрока большое будущее. Думаю, через год год-два мы увидим его на ведущих ролях в НХЛ.

– Не всегда у СКА идет игра, а что с мотивацией игроков?

– Видно, они заряжены, хотят побеждать – это самое главное. И стараются играть для зрителей. Нет задачи любой ценой победить 1:0, как у некоторых команд . Все-таки болельщики ходят смотреть на голы, на красивую игру. А трудности старта вызваны тем, что СКА еще в начале пути, только строится.

– 12 сентября в первом домашнем матче СКА принимает « ». Ждете битвы?

– Это серьезная проверка. «Спартак» тоже очки теряет, команда с амбициями, там тренер сборной работает. Но у СКА много принципиальных игр – и со «Спартаком», и с ЦСКА, и с «Динамо». А с «Ак Барсом» разве не принципиальная дуэль?

Тем более что в этом сезоне нас ждет перекрестный плей-офф: клубы Запада будут играть против клубов Востока. Сейчас уже к этому готовятся, – сказал бывший форвард СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.