Сэндерсон о новом контракте с «Оттавой» на 8 лет: «Мы собираемся выиграть Кубок Стэнли через пару лет. Эта цель меня заводит»

Теги Оттава Кубок Стэнли НХЛ Джейк Сэндерсон Хоккей

Джейк Сэндерсон высказался о подписании 8-летнего контракта с «Оттавой».

21-летний защитник заключил с клубом соглашение с кэпхитом 8,05 миллиона долларов. Оно вступит в силу с сезона-2024/25.

«Вы видите, что основные игроки подписывают контракты на долгий срок, я хотел быть частью этого процесса. У нас есть химия в раздевалке, и она сохранится на какое-то время. Мы собираемся выиграть Кубок Стэнли через пару лет. Я хочу быть здесь, эта цель меня заводит.

Я очень уважаю генерального менеджера клуба и весь наш тренерский штаб. Они прекрасно относились ко мне после того, как клуб выбрал меня на драфте. Это все, чего я мог желать», – сказал Сэндерсон.  

Таким образом, на данный момент клуб имеет подписанные долгосрочные контракты с защитниками Тома Шабо (до 2028 года, 8 млн кэпхит) и Сэндерсоном (до 2032 года), форвардами Брэди Ткачаком (до 2029 года, 8,2 млн), Тимом Штюцле (до 2031 года, 8,35 млн) и Джошем Норрисом (до 2030 года, 7,95 млн). 

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