Макдэвид о Конноре Брауне в «Эдмонтоне»: «Я очень рад. Он хороший парень, хочет победить любой ценой»
Коннор Макдэвид высказался о переходе Коннора Брауна в «Эдмонтон».
Нападающие ранее вместе играли в OHL за «Эри Оттерс».
«Я очень рад этому. Не думаю, что таких парней, как Брауни, может быть слишком много.
Я думаю, то, как он играет, очень похоже на игру Зака Хаймана, он очень упорный.
Он хороший парень в раздевалке, очень конкурентоспособный, хочет победить любой ценой, а таких парней никогда не бывает слишком много», – сказал нападающий «Эдмонтона» Макдэвид
«Лишний Коннор никогда не помешает».