Макдэвид о Конноре Брауне в «Эдмонтоне»: «Я очень рад. Он хороший парень, хочет победить любой ценой»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Коннор Браун Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о переходе Коннора Брауна в «Эдмонтон».

Нападающие ранее вместе играли в OHL за «Эри Оттерс».

«Я очень рад этому. Не думаю, что таких парней, как Брауни, может быть слишком много.

Я думаю, то, как он играет, очень похоже на игру Зака Хаймана, он очень упорный.

Он хороший парень в раздевалке, очень конкурентоспособный, хочет победить любой ценой, а таких парней никогда не бывает слишком много», – сказал нападающий «Эдмонтона» Макдэвид

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2 комментария

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Maxim Shumov
Надо вам хорошего парня Нёрса куда-то девать))
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Pink Floyd1276
Макдэвид о Конноре Брауне:
«Лишний Коннор никогда не помешает».
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