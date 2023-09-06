Василий Атанасов набрал четыре очка в двух играх сезона КХЛ.

20-летний нападающий « » отметился двумя результативными баллами (1+1) в матче Фонбет чемпионата против СКА (4:3).

Форвард забросил шайбу в первом периоде, а в третьем периоде помог отличиться , обыграв перед этим двух игроков и отдав партнеру шайбу на противоположный фланг, после чего Воронин нанес точный бросок.

В первом матче этого сезона Атанасов также набрал два очка – гол и результативная передача в игре с «Локомотивом» (5:2).

Таким образом, на его счету 4 (2+2) очка в двух играх.