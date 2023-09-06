20-летний Атанасов набрал 4 очка в 2 матчах сезона. Форвард «Торпедо» обыграл двух игроков СКА и отдал Воронину на гол

Теги СКА Торпедо видео КХЛ Кирилл Воронин Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов набрал четыре очка в двух играх сезона КХЛ.

20-летний нападающий «Торпедо» отметился двумя результативными баллами (1+1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (4:3).

Форвард забросил шайбу в первом периоде, а в третьем периоде Василий Атанасов помог отличиться Кириллу Воронину, обыграв перед этим двух игроков СКА и отдав партнеру шайбу на противоположный фланг, после чего Воронин нанес точный бросок.

В первом матче этого сезона Атанасов также набрал два очка – гол и результативная передача в игре с «Локомотивом» (5:2).

Таким образом, на его счету 4 (2+2) очка в двух играх.

13 комментариев

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ser7777
Гол шедевр!
+27
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+27
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йозе марино
какой крутой проход исполнил после которого гол забили 👍
+20
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+20
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Матроскин52
Конечно Вася! Летал на крыльях! Без страха и упрека! Мастер растет у Профессора!
+14
0
+14
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Rio de Janeiro
Реакция Вайсфельда бесценна)
+12
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+12
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Евгений Ахиллес
Ответ Саня52
На глазах у Йозе,это он конечно дал ему жару!!! Сохранить и удерживать любым способом,чтоб никто не сманил,как Федотовых
федотовы совсем ухи объелись, цепные псы стали, на своих бывших одноклубников с кулаками лезут... честно я в шоке
+9
-1
+8
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Саня52
Ответ Матроскин52
Конечно Вася! Летал на крыльях! Без страха и упрека! Мастер растет у Профессора!
На глазах у Йозе,это он конечно дал ему жару!!! Сохранить и удерживать любым способом,чтоб никто не сманил,как Федотовых
+8
-1
+7
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Snow11
А кто знает, где был Мичков?)))))
+7
-1
+6
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Игорь Мастеров
Супер.
+2
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Евгений Ахиллес
Ответ Саня52
Йозе может и не тренер,но мотиватор первоклассный. Федотовы замотивированы видимо прилично...
но уважение к своим бывшим одноклубникам должно быть... хотя видимо баблишко дороже совести
+1
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Вячеслав Котов
!классика!
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Shaiba Bash
Круто начинает!
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Anton Sobolev
Важно, что всё это при игровом времени 5 минут за матч
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Саня52
Ответ Евгений Ахиллес
федотовы совсем ухи объелись, цепные псы стали, на своих бывших одноклубников с кулаками лезут... честно я в шоке
Йозе может и не тренер,но мотиватор первоклассный. Федотовы замотивированы видимо прилично...
0
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