20-летний Атанасов набрал 4 очка в 2 матчах сезона. Форвард «Торпедо» обыграл двух игроков СКА и отдал Воронину на гол
Василий Атанасов набрал четыре очка в двух играх сезона КХЛ.
20-летний нападающий «Торпедо» отметился двумя результативными баллами (1+1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (4:3).
Форвард забросил шайбу в первом периоде, а в третьем периоде Василий Атанасов помог отличиться Кириллу Воронину, обыграв перед этим двух игроков СКА и отдав партнеру шайбу на противоположный фланг, после чего Воронин нанес точный бросок.
В первом матче этого сезона Атанасов также набрал два очка – гол и результативная передача в игре с «Локомотивом» (5:2).
Таким образом, на его счету 4 (2+2) очка в двух играх.
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