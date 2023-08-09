1-й номер драфта Бедард наберет 78 очков в дебютном сезоне по версии официального сайта НХЛ

Теги Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

НХЛ сделала прогноз о количестве очков Коннора Бедарда в дебютном сезоне в лиге.

18-летний нападающий выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ-2023.

По ожиданиям официального сайта НХЛ, канадский форвард наберет 78 очков в своем первом сезоне в лиге.

В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.

Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «плюс 62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 20 (10+10) баллами при полезности «плюс 8» в 7 играх.

Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх турнира.

1 комментарий

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Stewee
Думаю, будет очков 60-70. Первую сотню выбьет в третьем сезоне.
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