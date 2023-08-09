1-й номер драфта Бедард наберет 78 очков в дебютном сезоне по версии официального сайта НХЛ

НХЛ сделала прогноз о количестве очков Коннора Бедарда в дебютном сезоне в лиге.

18-летний нападающий выбран « » под первым номером на драфте НХЛ-2023.

По ожиданиям официального сайта НХЛ, канадский форвард наберет 78 очков в своем первом сезоне в лиге.

В прошлом сезоне выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге.

Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «плюс 62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф отметился 20 (10+10) баллами при полезности «плюс 8» в 7 играх.

Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх турнира.