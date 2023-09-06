Вратарь «Нефтехимика» Гарипов пропустил 2 шайбы за 6 минут игры с «Северсталью». Вышел Тихомиров – и пропустил через 37 секунд

Теги Северсталь Нефтехимик КХЛ Эмиль Гарипов Андрей Тихомиров Хоккей

Эмиль Гарипов заменен после двух пропущенных шайб в матче с «Северсталью».

«Нефтехимик» принимает череповецкий клуб в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

К шестой минуте первого периода «Северсталь» забросила две шайбы – отличились Егор Степанов и Павел Денисов.

После этого Андрей Тихомиров заменил Эмиля Гарипова в воротах «Нефтехимика».

Тихомиров пропустил шайбу спустя 37 секунд после выхода на лед. Третью шайбу «Северстали» в этой игре забил Михаил Ильин.

4 комментария

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ВОЛКОДАВ
Что в футбол, что в хоккей, бардак и там, и там
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НХ
Не вратари а решето
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Roman_53
расторгаем Тихомирова (30 млн), подписываем Худобина из ВХЛ. Меняем Шафигуллина (17млн) на 5 мешков кортошки и получаем вратаря, избавляемся от якоря и сыты на зиму.
Если серьёзно, мы тратим на вратарей 60 млн в год, но получаем каждый год вот это, надеюсь что Гарипов вкатиться, иначе... фиаско как в том году
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Макс Терёшин
Ответ Roman_53
расторгаем Тихомирова (30 млн), подписываем Худобина из ВХЛ. Меняем Шафигуллина (17млн) на 5 мешков кортошки и получаем вратаря, избавляемся от якоря и сыты на зиму. Если серьёзно, мы тратим на вратарей 60 млн в год, но получаем каждый год вот это, надеюсь что Гарипов вкатиться, иначе... фиаско как в том году
а что Шафигуллин?) по-моему единственный кто вкатился в сезон пока, у кого ноги бегут, ктоо пашет и впереди и сзади.
Выводы делать конечно не надо никакие, но тот же Дергачев пока это человек который катается как с гирями на коньках и спотыкается об лёд, Митякин туда же, Якупов туда же, Брюквин туда же, да и в принципе половина команды не бежит. Сева движением убила. Но я далёк от наведения паники, мне кажется всё это неспроста и всё будет нормально. Просрать десяток матчей для нас не ново. Думаю через пару-тройку недель команда вкатится по полной, благо 68 матчей позволяют косячить вначале
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