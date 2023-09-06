Вратарь «Нефтехимика» Гарипов пропустил 2 шайбы за 6 минут игры с «Северсталью». Вышел Тихомиров – и пропустил через 37 секунд

Эмиль Гарипов заменен после двух пропущенных шайб в матче с «Северсталью».

«Нефтехимик» принимает череповецкий клуб в матче Фонбет чемпионата .

К шестой минуте первого периода « » забросила две шайбы – отличились Егор Степанов и Павел Денисов.

После этого заменил в воротах « ».

Тихомиров пропустил шайбу спустя 37 секунд после выхода на лед. Третью шайбу «Северстали» в этой игре забил Михаил Ильин.