Вратарь «Нефтехимика» Гарипов пропустил 2 шайбы за 6 минут игры с «Северсталью». Вышел Тихомиров – и пропустил через 37 секунд
Эмиль Гарипов заменен после двух пропущенных шайб в матче с «Северсталью».
«Нефтехимик» принимает череповецкий клуб в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
К шестой минуте первого периода «Северсталь» забросила две шайбы – отличились Егор Степанов и Павел Денисов.
После этого Андрей Тихомиров заменил Эмиля Гарипова в воротах «Нефтехимика».
Тихомиров пропустил шайбу спустя 37 секунд после выхода на лед. Третью шайбу «Северстали» в этой игре забил Михаил Ильин.
Если серьёзно, мы тратим на вратарей 60 млн в год, но получаем каждый год вот это, надеюсь что Гарипов вкатиться, иначе... фиаско как в том году
Выводы делать конечно не надо никакие, но тот же Дергачев пока это человек который катается как с гирями на коньках и спотыкается об лёд, Митякин туда же, Якупов туда же, Брюквин туда же, да и в принципе половина команды не бежит. Сева движением убила. Но я далёк от наведения паники, мне кажется всё это неспроста и всё будет нормально. Просрать десяток матчей для нас не ново. Думаю через пару-тройку недель команда вкатится по полной, благо 68 матчей позволяют косячить вначале