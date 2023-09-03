Директор «Сибири» о капитане: «Роль должен исполнять российский хоккеист. Эндреофф – настоящий капитан по духу, Аланов – лидер»

Сергей Климович объяснил, почему Егор Аланов является капитаном «Сибири».

– Егор Аланов в свои 22 года вам не кажется слишком молодым капитаном при наличии Бека, Короткова, Яковлева? Готов ли он к этой роли?

– Аланов по детям почти всегда был капитаном своей команды по возрасту.

В какой-то момент он лишился нашивки. Но потом признал, что сам в этом виноват.

А так он действительно лидер, которому знакомы эти функции. Плюс у него достаточно хороший английский, который позволит ему стать связующим звеном внутри команды.

Да, вы правильно говорите, что у нас есть ребята, которые гораздо опытнее него. Есть Бек, есть тот же Эндреофф. Энди вообще настоящий капитан по духу!

Но мы считаем, что эту роль должен исполнять российский хоккеист.

Будем смотреть, потянет ли Егор эту ношу.

Конечно, если ему будет некомфортно, то не станем обременять его. Вариантов может быть масса, – сказал спортивный директор «Сибири» Сергей Климович.