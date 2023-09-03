Калинин об НХЛ: «Проиграли две игры в начале сезона, получил по соплям, тренер не очень воспринял – хотели в АХЛ отправить. Договорились, что дадут шанс – и поперло»

Сергей Калинин поделился воспоминаниями об опыте игры в НХЛ.

В НХЛ хоккеист провел два сезона (2015/16, 2016/17) за «Нью-Джерси» и «Торонто».

– Много времени ушло на адаптацию в североамериканском хоккее?

– Конечно, определенное время ушло. Там очень много внимания уделяют детальному разбору тактики.

Приходилось вслушиваться в каждое слово тренера, чтобы все понять. Незнание языка тоже наложило свой отпечаток, но со временем все встало на свои места.

Мне старались разжевывать все необходимое – видели, что я стараюсь и хочу закрепиться в команде. Были небольшие уступки для меня. Объясняли мне больше, чем другим.

Начало сезона, помню, не особо задалось: проиграли две игры, я в них ничего не показал, получил пару раз по соплям, еще и тренер не очень хорошо воспринял мое выступление.

Меня хотели отправить в АХЛ, но менеджер команды напомнил, что у меня есть пункт об отъезде в Россию.

Они договорились, что дадут мне еще шанс и, если я проявлю себя, то останусь. А нет – будем разговаривать, думать, что делать.

И я начал набирать очки, меня поставили в первое звено, бригаду большинства. Начал стабильно играть в команде – и у меня поперло, – сказал нападающий «Трактора» Сергей Калинин.