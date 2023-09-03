19-летний Тулинов про бизнесменов: «Кондрашов грамотно делает, выделю Рыбакова. Финансовая грамотность важна для всех, спортсменам – обязательно»

Хоккеист Никита Тулинов высказался о необходимости финансовой грамотности.

– Вы учитесь на направлении юриспруденции. Хоккеистам важно знать финансовую грамотность?

– На самом деле финансовая грамотность важна для всех, а для спортсменов это вообще обязательно, потому что они должны разумно распределять свои деньги с контрактов.

Очень благодарен родителям. Именно они подталкивали меня к развитию и чтению, мама постоянно подкидывает разные книги.

При этом есть и собственное желание: я хочу грамотно все делать, поэтому и учусь.

Спасибо институту, который входит в мое положение и дает все необходимые знания.

– Помимо книг о финансах, читаете еще что-то?

– Художественную литературу не читаю. Вместо нее могу фильм посмотреть.

В основном читаю книги, связанные с хоккеем, чтобы становиться в нем лучше.

Иногда смотрю интервью каких-то бизнесменов. Кондрашов все грамотно делает, но это его работа. Также выделю Игоря Рыбакова, – сказал 19-летний голкипер системы «Сочи» Никита Тулинов.