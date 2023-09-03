Никитин о 2:5 от «Торпедо»: «Локомотив» был заторможен, лидеры сыграли не отлично. Мы недорабатывали в моменте с ошибками»
Игорь Никитин высказался о причинах поражения от «Торпедо».
«Локомотив» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Конечно, разочаровали болельщиков. Это оставило горький осадок. Неоднозначная игра.
Как будто где-то не успевали, в завершении не хватало, не смогли реализовать возможности. Первая игра, спишем на это.
– С чем связываете большое количество ошибок в обороне?
– Не скажу, что их было много. Просто за каждую ошибку наказывали, поэтому они запомнились.
Наверное, этим хоккей и прекрасен – не знаешь, как все пойдет.
В моментах с ошибками мы недорабатывали. Это нельзя списать на первый матч, потому что перед своими воротами надо отрабатывать на 100%.
– Лидеры соперника в атаке сыграли отлично, а как оцените игру лидеров «Локомотива»?
– Речь больше о команде. И в обороне, и в атаке лидеры сыграли не отлично.
– Не было ли ощущения, что где-то не угадали с составом?
– Мы не гадали, а смотрели, что показала предсезонка.
В любой ситуации можно перестроиться, и сегодня были моменты для этого. Вышли сильнейшие, но не смогли.
– Что можете сказать по игре новичков?
– Выделить в лучшую сторону не было повода. В худшую сторону они тоже не отличались.
В целом команда была заторможена. Это больше к нам вопрос. Все ребята, кто пришли, однозначно принесут пользу, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
4 комментария