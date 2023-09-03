Никитин о 2:5 от «Торпедо»: «Локомотив» был заторможен, лидеры сыграли не отлично. Мы недорабатывали в моменте с ошибками»

Игорь Никитин высказался о причинах поражения от «Торпедо».

«Локомотив» уступил со счетом 2:5 в матче Фонбет чемпионата .

– Конечно, разочаровали болельщиков. Это оставило горький осадок. Неоднозначная игра.

Как будто где-то не успевали, в завершении не хватало, не смогли реализовать возможности. Первая игра, спишем на это.

– С чем связываете большое количество ошибок в обороне?

– Не скажу, что их было много. Просто за каждую ошибку наказывали, поэтому они запомнились.

Наверное, этим хоккей и прекрасен – не знаешь, как все пойдет.

В моментах с ошибками мы недорабатывали. Это нельзя списать на первый матч, потому что перед своими воротами надо отрабатывать на 100%.

– Лидеры соперника в атаке сыграли отлично, а как оцените игру лидеров «Локомотива»?

– Речь больше о команде. И в обороне, и в атаке лидеры сыграли не отлично.

– Не было ли ощущения, что где-то не угадали с составом?

– Мы не гадали, а смотрели, что показала предсезонка.

В любой ситуации можно перестроиться, и сегодня были моменты для этого. Вышли сильнейшие, но не смогли.

– Что можете сказать по игре новичков?

– Выделить в лучшую сторону не было повода. В худшую сторону они тоже не отличались.

В целом команда была заторможена. Это больше к нам вопрос. Все ребята, кто пришли, однозначно принесут пользу, – сказал главный тренер « » .